14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:03 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:03

Son Yaz 2. sezon ne zaman? sorusu, dizilerin sezon finalinin yapmasının ardından Eylül ayında yeniden başalayacak olmasıyla birlikte gündeme geldi. FOX Tv'nin sevilerek izlenen dizisi Son Yaz'ın yeni sezon çekimleri başlıyor. Peki Son Yaz yeni sezon ne zaman başlıyor? Son Yaz 2. sezon ne zaman ekrana gelecek? İşte detaylar...

SON YAZ 2. SEZON NE ZAMAN?

Fox TV ekranında yeni dönemde en çok merak edilen dizilerin başında Son Yaz geliyor. Yeni sezonda farklı oyuncuların da dahil olacağı Son Yaz dizisi, 2. sezonuyla Eylül ayında ekranda olacak.

SON YAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sezon tarihi henüz açıklanmayan Son Yaz dizisi 25 Ağustos'ta sete çıkacak. Çekimleri Ağustos ayının son haftasında başlayacak olan Son Yaz'ın Eylül'ün 3'ünde ya da sonrasındaki Cuma 10'unda ekranda olması bekleniyor.

SON YAZ OYUNCU KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK

Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu ve başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı sevilen dizi Son Yaz'ın oyuncu kadrosunda değişiklik olacak.

Funda Eryiğit'in ayrılmasının ardından hikayeye güçlü bir kadın karakteri olarak Birce Akalay katıldı. Sare karakteri ile izleyeceğimiz Akalay, istihbaratçı olarak dikkatleri çekecek. Erdem Şanlı, Şebnem Dönmez ve Emre Karayel'in de veda ettiği dizinin ekibine başka isimler de katıldı.

FOX'un cuma akşamları ekrana gelen dizisine Birce Akalay, Onur Bay ve Yılmaz Bayraktar dahil olmuştu.

Onur Bay ile Yılmaz Bayraktar dizide yeni karakterlere hayat verecekler. Sarp Levendoğlu ile görüşmeler yapılmış ama oyuncu senaryoyu okuduktan sonra Cihan karakterinden vazgeçmişti. Bu karakter için Yılmaz Bayraktar ile anlaşma sağlandığı ortaya çıktı.

Dizinin kadrosuna son olarak Menajeri Ara dizisindeki Beren karakteri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yaprak Medine'nin dahil olduğu iddia edildi.

SON YAZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Gökhan'ın, Selçuk Taşkın'ı kaçırma amacı farklıdır. Akgün ve babası ile yüzleşerek geçmişten gelen bir aile sırrını ifşa etmek istemektedir. Fakat planları, Akgün ve Selçuk Taşkın yüzleşemeden bozulur.

Selim ve Canan, Yağmur'un kaçırılması sonrası oturup ilişkileri üzerine konuşurlar. Selim Kara Çeşme'ye döndüğünden beri Kara ailesinin başına gelmeyen kalmamıştır. Canan, ilişkisi ile ilgili radikal kararlar almanın arefesindedir.

Yağmur ve Akgün bütün yaşananlarının ardından ilişkilerine bıraktıkları yerden devam etmenin hayalini kurarken önlerinde tek bir engel kalmıştır. Akgün'ün ağabeyi hala hayatta ve kayıptır.

Büyük gün yaklaşmaktadır. Selçuk Taşkın'ın Halil Sadi'ye karşı gizli tanıklık yapacağı mahkeme günü belli olmuştur. Fakat Selçuk Taşkın'ı Gökhan vasıtası ile susturamayan Halil Sadi, Selçuk Taşkın'ın mahkemeye çıkmaması için elinden geleni yapacaktır.

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