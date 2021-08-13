13 Ağustos 2021 Cuma 20:50 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 20:50

Aşk Mantık İntikam 8. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitleyecek. FOX Tv'de yayınlanmaya başlayan yeni dizi, Kore yapımı Cunning Single Lady dizisinden uyarlanmıştır. Aşk Mantık İntikam 8. bölümde ikisinin eskiden evli olduğunu bilen birinin şirkete gelmesiyle ortalık karışır. Adamın, Ozan ve Esra'dan bu sırrı açıklamama karşılığı bir isteği vardır. Peki adam, Ozan ve Esra'dan ne isteyecek? Aşk Mantık İntikam 8. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

AŞK MANTIK İNTİKAM 8. BÖLÜM İZLE (SON BÖLÜM)

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde; Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aşk Mantık İntikam 8. bölümüyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Dizideki yarım kalmış aşk hikayesinin devamında Ozan ve Esra'nın yaşadıkları merakla izlenecek.

Aşk Mantık İntikam 8. bölümde Esra ve Ozan, Ozan'ın hocasının evinde hiç olmadıkları kadar yakınlaşmışlardır. Ozan'ın sorusu, Esra'yı kendine getirir. "Buraya kadar beni neden takip ettin?" Duygularından kaçan Esra, Ozan'a kaçak cevaplar verse de bu soruların asıl cevabı Esra'yı alt üst edecektir.

Bunların yanı sıra ikisinin eskiden evli olduğunu bilen birinin şirkete gelmesiyle ortalık karışır. Adamın, Ozan ve Esra'dan bu sırrı açıklamama karşılığı bir isteği vardır. Bu istekle birlikte ikilimiz yeni bir maceraya yelken açarlar.

Yalçın'ın hareketlerinden şüphelenen Menekşe, aldatıldığını düşünerek içine kapanır.

Menekşe'yle istediği gibi kavga edemeyen Zümrüt, Menekşe'yle dayanışma gösterecek, düşmanlık şimdilik askıya alınacak, Menekşe ve Zümrüt müttefik olacaklardır. Yalçın'ı takip eden ikili gördükleri manzara karşısında şok olacaktır.

Aşk Mantık İntikam son bölümde Esra, Ozan'a giderek daha çok kapıldığını fark ederek ondan uzak durmaya karar verir. Ancak bunun için yaptığı her hamle onları daha da yakınlaştırınca Esra iyice köşeye sıkışmış hisseder. Bu durumda bir karar vermesi gerekiyordur. Ya duygularıyla yüzleşecek ya da sonsuza kadar kaçacaktır.

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta!