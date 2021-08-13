13 Ağustos 2021 Cuma 23:51 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 23:51

Baş Belası 9. bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in yaptığı Baş Belası yeni bölümde Nermin'i Doruk'un başında hastanede bırakan İpek ve Şahin, Umut'la birlikte şüpheli bir ölümü araştırmaya başlar. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı Baş Belası 9. bölümü izlemek isteyenler için Baş Belası 9. bölüm full izleme linki tek parça olarak haberimizde yer alıyor. Baş Belası 9. bölüm izle!

BAŞ BELASI 9. BÖLÜM FULL İZLE

Baş Belası, kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor.

BAŞ BELASI 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Benim suçum değil!"

Atv ekranlarının sevilen dizisi Baş Belası 9. bölümde Ameliyata alınan Doruk yaşam savaşı verirken bu durumdan kendini sorumlu tutan İpek perişandır. İpek'i bu vicdan azabından kurtarmak isteyen Şahin'in sözleri ikilinin daha da yakınlaşmasını sağlar.

Baş Belası 9. bölümde Nermin'i Doruk'un başında hastanede bırakan İpek ve Şahin, Umut'la birlikte şüpheli bir ölümü araştırmaya başlar. Bir uçurumun dibinde bulunan gencin ölümünün ardındaki sırları çözmek kolay olmayacaktır.

Şahin, savcı yardımcısı tarafından kendisine iletilen bilgiyi İpek'le paylaşır ve ikili bu ipucunun peşine düşer. 'Şebeke'ye ulaşmalarını sağlayacak bir iş insanının evine giden ikili, yaptıkları araştırmada yeni bir anahtar ele geçirir. Bu araştırmalarının sonunda Şahin'i şok edecek bir sonuç ortaya çıkacaktır.