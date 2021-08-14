13 Ağustos 2021 Cuma reyting sonuçları: Baş Belası, Aşk Mantık İntikam reyting sıralaması

14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:53 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:53

13 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Cuma akşamı Show Tv'de Güldür Güldür, Tv8'de Masterchef Türkiye 2021, Dedemin Fişi, Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı, Atv'de Baş Belası, Kanal D'de Karayip Korsanları, FOX Tv'de Aşk Mantık İntikam, TRT1'de Kral Şakir: Korsanlar Diyarı izleyenleriyle buluştu. Peki Cuma reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 13 Ağustos 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Cuma dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

13 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Cuma akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada "Aşk Mantık İntikam", 2. sırada TV8'de ekrana gelen "MasterChef TÜrkiye" , 3.sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada 1.sırada TV8'de ekrana gelen "MasterChef Türkiye", 2. sırada "Aşk Mantık İntikam", 3.sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.