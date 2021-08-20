20 Ağustos 2021 Cuma 10:59 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 10:59

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 8. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanda Ayşe, Ferit'e şoförün Baha olduğunu söyler. Ferit, Cesur olarak tanıdığı Baha'nın aslında Ayşe'nin takıntılı aşığı olduğunu öğrendiğinde hayal kırıklığına uğrar. Ferit, Ayşe'yi affedebilecek mi? Kalp Yarası 8. bölümde neler olacak? İşte Kalp Yarası 8. bölümden ilk fragman.

KALP YARASI 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI!

Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ayşe'ye takıntılı olan Baha, ona daha yakın olmak için Ferit'in şoförü olur. Ferit, Baha'yı "Yeni şoförümüz Cesur" diye Ayşe ile tanıştırır. Ayşe Ferit'e itiraz edip "Bilmediğin şeyler var" dese de durum değişmeyecektir.

Kalp Yarası 8. bölümde Ferit'in yanına şoför olarak giren Baha, arabada Ayşe ile yalnız kaldığında kapıları kilitleyip uzun bir yolculuğa çıkacaklarını söyler.

Ayşe, kendisini arabaya kilitleyen Baha'ya "Ben aşık oldum ona" diyerek Ferit'i sevdiğini söyler. Baha ise "Ben seni o adama bırakmam" diyerek Ayşe'yi tehdit edet.

Diğer yandan Ayşe'yi Yaman'ın arabasında gören Ferit, kendine hakim olamaz ve ondan hesap sorar. Ferit'in bu tavrından hoşlanmayan Ayşe "Sen ne demeye çalışıyorsun?" diyerek tepki gösterir.

Ferit, şoförün aslında Baha olduğunu söyleyen Ayşe'ye "Ben sana güvenmiştim. Sen başkaydın, farklıydın, kimseye benzemiyordun.. Ama yanılmışım" diyerek gider.

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad kaleme alıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği ve sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınıyor.

Kalp Yarası, Pazartesi akşamı saat 20.00'da Atv'de...