İsmail Hacıoğlu'nun babası Mehmet Hacıoğlu'nun eski Fenerbahçe futbolcusu olduğu öğrenildi. Bulgar Mehmet lakaplı eski defans oyuncusu olan Mehmet Hacıoğlu, 2014 yılından bu yana antrenörlük yapmaktadır. Peki İsmail Hacıoğlu'nun babası kimdir? İsmail Hacıoğlu aslen nereli? İşte İsmail Hacıoğlu'nun ailesine dair detaylar...

İSMAIL HACIOĞLU'NUN BABASI KIMDIR, HANGI TAKIMDA OYNADI?

İsmail Hacıoğlu'nun babası Bulgar Mehmet lakaplı eski futbolcu Mehmet Hacıoğlu'dur.

Mehmet Hacıoğlu (1959, Filibe, Bulgaristan) Bulgar Mehmet lakaplı eski defans oyuncusudur. Fenerbahçe alt yapısında futbola başlamış ve 1980-81 sezonunda A takıma yükselmiştir. 4 sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra 1984-85 sezonunda Denizlispor'a transfer oldu. 26.08.1984 tarihinde ilk defa giydiği Denizlispor formasıyla 1984-85 sezonunun ilk maçında Ali Sami Yen deplasmanında Galatasaray'a ve Zoran Simoviç' e ilk golünü atmıştır.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun babası olan Mehmet Hacıoğlu, 1986-87 sezonunda Bakırköyspor'a transfer oldu. 1992-93 sezonunun 2. yarısında Beyoğlu Kapalıçarşıspor formasını giydi ve 1993-94 sezonunda transfer olduğu Gaziosmanpaşa'da futbolu bırakmıştır. 2004-2008 yıllarında Fenerbahçe PAF takımının antrenörlüğünü yapmıştır. Profesyonel teknik direktörlük kariyerine Erzurumspor'da başlamış, ardından Gaziosmanpaşa'yı yönetmiştir. Çaykur Rizespor ve Etimesgut Şekerspor'da antrenörlük yapmıştır. 2014 Ağustos ayından beri U17 millî takımını çalıştırmaktadır.

İSMAIL HACIOĞLU KIMDIR?

İsmail Hacıoğlu 1985'te İstanbul'da dünyaya geldi.

İsmail Hacıoğlu Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Ancak ilk sınıftan ayrıldı. "Dokuz Ay Son Gün" adında bir oyunda rol aldı.

Çocukluğundan itibaren oyunculuğa meraklıydı. İlköğrenimine devam ederken, okul bünyesinde tiyatro oyunlarında rol aldı.

Liseye devam ederken ilk kez kamera karşısına geçti. Lise mezuniyetinin ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Bu dönemlerde diğer yandan da tiyatro oyunlarında oyunculuk performansı sergiledi. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne devam etti.

2001'de Bana Şans Dile isimli filmin ardından dönemin popüler dizisi Koçum Benim'de rol aldı. Bu ilk deneyimlerindeki başarısından ötürü oyunculuk kariyerinde büyük kapılar açıldı.

Genç oyuncu bugüne dek yaklaşık 20 sinema filminde, 15 dizide rol aldı. Özellikle Sınav filminde gösterdiği başarılı performansı oldukça konuşuldu. Ayla filmindeki rolü ile de büyük beğeni topladı.

İSMAİL HACIOĞLU KAÇ KEZ EVLENDİ?

İsmail Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlendi. Çift 2015'te boşandı.

Hacıoğlu, 2016'da Duygu Kaya Kumarki ile evlendi. Çiftin Yemin adında bir kızı var. Kumarki ve Hacıoğlu Temmuz 2020'de boşandılar.

İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı filmler:

2001 - Bana Şans Dile - Çağlar

2003 - Karşılaşma - Osman

2005 - Anlat İstanbul - Fiko

2006 - Sınav - Mert

2007 - Kabadayı - Murat

2008 - Hoşçakal Güzin - Serkan

2009 - Vali - Sarp Uçar

2009 - Gökten 3 Elma Düştü - Ali

2009 - Başka Semtin Çocukları - Veysel

2009 - Sonsuz Bir An - Volkan

2010 - Çakal - Akın

2011 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak - Ekin

2013 - Meryem - Murat

2015 - Sonsuz Bir Aşk - Volkan

2015 - Kafes - Mehmet Sipahi

2017 - Ayla - Süleyman Dilbirliği (gençliği)

2019 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - Mehmet Tunç

2019 - Şuursuz Aşk - Yusuf

2022 - Kesişme: İyi ki Varsın Eren - Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik

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İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı diziler:

Koçum Benim (2002)

Bir İstanbul Masalı (2003-2005)

Beyaz Gelincik (2005-2007)

Sinekli Bakkal (2007)

Gece Sesleri (2008-2009)

Şüphe (2011)

Firar (2011-2012)

Osmanlı Tokadı (2013-2014)

Zeyrek ile Çeyrek (2015)

Kayıtdışı (2017)

Mehmetçik Kut'ül Amare (2018-2019)

Çocuk (2019-2020)

Zümrüdüanka (2020)

Mahkum (2021-günümüz)