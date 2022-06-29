Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu Karadeniz turuna çıktı! Aslıhan Gürbüz kaç yaşında?

Mahkum dizisinin başrolü İsmail Hacıoğlu, kendisi gibi oyuncu Aslıhan Gürbüz ile birlikte Karadeniz turuna çıktı. İki oyuncu Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini beraber keşfederken, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı da ihmal etmediler. İsmail Hacıoğlu'nun paylaşımı sonrası ikilinin hayatı hakkında ayrıntılar merak konusu oldu. Peki İsmail Hacıoğlu kimdir kaç yaşında? Aslıhan Gürbüz kaç yaşında?

İSMAIL HACIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1985'te İstanbul'da dünyaya gelen İsmail Hacıoğlu 37 yaşındadır.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslıhan Gürbüz 1983 yılunda İstanbul'da doğdu. Babası Demirdöküm fabrikası memuru olan Gürbüz'ün Ayhan adında bir kardeşi vardır.

39 yaşındaki Aslıhan Gürbüz 5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı; ilk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu.

Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe Abbasova"'yı canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösemde ise Halime Sultan karakterini canlandırdı.

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden "Merve Aksak"'ı canlandırdı. Son olarak Masumlar Apartmanı'nda rol alan Aslıhan Gürbüz, dizide Ceylan karakterine hayat verdi.

İSMAİL HACIOĞLU KAÇ KEZ EVLENDİ?

İsmail Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlendi. Çift 2015'te boşandı.

Hacıoğlu, 2016'da Duygu Kaya Kumarki ile evlendi. Çiftin Yemin adında bir kızı var. Kumarki ve Hacıoğlu Temmuz 2020'de boşandılar.

İsmail Hacıoğlu'nun babası kimdir?