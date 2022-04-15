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Dizi

İyilik dizisi oyuncuları kimlerdir? İyilik dizisi ne zaman başlıyor?

FOX Tv'nin yeni dizisi “İyilik” için geri sayım başladı. Yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. İyilik dizisi Güney Kore dizisi olan “The Queen's House”tan uyarlandı. Peki İyilik dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizinin konusu ne? İyilik dizisi ne zaman başlıyor? İşte yeni dizi İyilik'ten ilk fragman...

15 Nisan 2022 Cuma 13:17 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 13:17
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İyilik dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. FOX Tv'de ekrana gelecek olan dizisinin Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizide eşinin yakın arkadaşı ile aldattığı Neslihan'ın ailesi ve çocukları için mücadelesi anlatılacak. Peki İyilik dizisi oyuncuları kimlerdir? İyilik dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, Güney Kore dizisi olan "The Queen's House"tan uyarlanan "İyilik" dizisi FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

İYİLİK İLK BÖLÜM TANITIMI

İYİLİK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

İyilik dizisinin başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş gibi başarılı isimlerin yer alıyor.

İYİLİK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

FOX'ta ekrana gelecek olan İyilik dizisinde; Neslihan'ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır.

Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey).

Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin...

İYİLİK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İyilik dizisinin çekimleri son hız devam ediyor. Henüz yayın tarihi belli olmayan yeni dizi İyilik yakında FOX'ta.

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