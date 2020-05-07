Jet Sosyete 20. son bölümüyle final yaptı! Jet Sosyete 3. sezon 20. final bölümü izle!

07 Mayıs 2020 Perşembe 11:38 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 11:38

Jet Sosyete 3. sezon 20. final bölümü izlemek isteyenler haberimizden dizinin final bölümü linkine ulaşabilirsiniz. Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi ‘Jet Sosyete’, önceki haftalarda yayınlanan ve çok beğenilen ‘#Evdekal Özel Bölüm’nün devamı ile final yaptı. Daha önce denenmemiş bir yöntemle çekimleri tamamlayan ve bir ilki gerçekleştiren Jet Sosyete ekibi, #evdekal’dığımız bu günler için sevdiğiniz ünlü isimleri izleyenlerin evlerine konuk etti. Jet Sosyete'nin sürprizlerle dolu final bölümünü haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz.

KAHKAHA DOLU BİR BÖLÜM

Jet Sosyete final bölümünün çekimlerini evlerinde gerçekleştiren oyuncular, makyajlarını kendileri yapıp kostümlerini seçti ve sahnelerini görüntülü konuşma yöntemiyle kaydetti. ‘Jet Sosyete’nin son bölümünde, Talip ve Yıldız’ın ilişkisi karantina sınavından geçerken, Şennur bu dönemi kazanca çevirmenin yollarını aramaktadır. Flört aşkıyla yanıp tutuşan Ozan, çareyi İlayda’ya sarmakta bulur. İlayda ise karantina döneminde mecburi sağlıklı yaşam koçluğuna soyundu. Karantina günleri ilerledikçe ‘Jet Sosyete’ kahramanları salgın dönemi şartlarına uyum sağlamanın birbirinden eğlenceli yollarını buldu.

ÜNLÜLER GEÇİDİ

‘Jet Sosyete’ oyuncularının çekimlerini kendi evlerinden gerçekleştirdiği sürprizlerle dolu finali, sevilen karakterlerin Koronavirüs salgınıyla nasıl başa çıktığını konu aldı. Dizinin ekran macerasını tamamladığı 20. son final bölümü pek çok sürprize ev sahipliği yaptı. Jet Sosyete Final bölümünde, İrem Sak, Aslı Bekiroğlu ve usta oyuncu Nilgün Belgün gibi usta isimler yer aldı.

FİNAL SAHNESİNDE BÜYÜK SÜRPRİZ!

Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin'in oynadığı Jet Sosyete dizisinin final sahnesinde ise seyirciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Ünlü şarkıcı Sertab Erener ve müzisyen eşi Emre Kula, final sahnesinde evden yaptıkları çok özel çekimle damga vurdu. Jet Sosyete ekibinin ilk bölümle tecrübeli oldukları evden çekim metodunda, konuk ünlülerin performansı çok konuşuldu. Birbirinden eğlenceli görüntülü konuşmalar ve yeni konularla karantina günlerinde hepimizin yaşadıklarını anlatan ‘Jet Sosyete’, final bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

JET SOSYETE FİNAL BÖLÜMÜ İZLE!