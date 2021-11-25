Kaderimin Oyunu dizisi ne zaman başlıyor? Kaderimin Oyunu 1. Bölüm Fragmanı

25 Kasım 2021 Perşembe 13:00 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 13:00

Kaderimin Oyunu dizisi yeni sezonda izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Kaderimin Oyunu dizisinin ne zaman başlayacağı konusunda diziseverlerin araştırmaları sürüyor. Star'ın yeni dizisi 'Kaderimin Oyunu'nun fragmanı izleyiciyle buluştu. Fragmanda bir aile dramına değinilen dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak yer alıyor. Peki Kaderimin Oyunu dizisi ne zaman başlıyor? İşte Kaderimin Oyunu 1. Bölüm Fragmanı

Kaderimin Oyunu dizisi Star Tv'de ekran macerasına başlayacak. Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı dizide genç yaşında iki çocuğuyla kocası tarafından terk edilen Asiye'nin hayat mücadelesi anlatılıyor. İşte Kaderimin Oyunu oyuncuları, konusu ve ilk bölüm fragmanı

KADERİMİN OYUNU 1. BÖLÜM FRAGMANI

KADERİMİN OYUNU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı 'Kaderimin Oyunu', 3 Aralık Cuma başlıyor.

Başrollerini Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın paylaştığı 'Kaderimin Oyunu'nun oyuncu kadrosunda; Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru, Kaan Çakır, Iraz Akçam, Yıldırım Özcan, Yeşim Gül Onur Bilge, Ayça Koptur gibi başarılı isimler yer alıyor.

KADERİMİN OYUNU KONUSU/HİKAYESİ

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur.

Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir.

İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

KADERİMİN OYUNU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Kaderimin Oyunu dizisinin ilk 3 bölümünün Amasya ilinde çekileceği duyuruldu.