Destan 1. Bölüm izleyenleriyle buluşuyor. Atv'de ekrana gelecek olan yeni dizinin başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan ve Deniz Barut gibi isimler yer alıyor. Dizide 8. yüzyılda Orta Asya'da yaşayan Türk boylarının hikayesi ele alınacak. Destan dizisi, 23 Kasım 2021 Salı akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Destan 1. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Destan ilk bölüm izle full hd tek parça!
Destan'ın birinci bölümünde; 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir.
Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür.
İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.
Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir.
Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar.
Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!
Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.
Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirecekler.
Hikayeyi karakterler üzerinden vererek öne çıkaran Destan'da, eski zamanlardaki ölümcül iktidar savaşının yansımaları yer alıyor.
Atv'nin yeni dizisi Destan'ın iç mekan çekimleri İstanbul Beykoz'da film platosu olan kundura fabrikasında yapılmaktadır. Dış mekan çekimleri ise yine Beykoz ve Polonezköy'de yer alan ormanlarda yapılmaktadır.