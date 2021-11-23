23 Kasım 2021 Salı 17:26 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 17:26

Destan 1. Bölüm izleyenleriyle buluşuyor. Atv'de ekrana gelecek olan yeni dizinin başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan ve Deniz Barut gibi isimler yer alıyor. Dizide 8. yüzyılda Orta Asya'da yaşayan Türk boylarının hikayesi ele alınacak. Destan dizisi, 23 Kasım 2021 Salı akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Destan 1. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Destan ilk bölüm izle full hd tek parça!

DESTAN 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor. Destan dizisinde Akkız rolünü Ebru Şahin, Batuga'yı ise Edip Tepeli canlandırıyor. Dizide ayrıca; Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan, Deniz Barut, Ecem Sena Bayır, Burak Berkay Akgül ve Esra Kılıç gibi başarılı isimler yer alıyor.

Destan'ın birinci bölümünde; 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir.

Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür.

İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir.

Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar.

Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

DESTAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirecekler.

Hikayeyi karakterler üzerinden vererek öne çıkaran Destan'da, eski zamanlardaki ölümcül iktidar savaşının yansımaları yer alıyor.

DESTAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Atv'nin yeni dizisi Destan'ın iç mekan çekimleri İstanbul Beykoz'da film platosu olan kundura fabrikasında yapılmaktadır. Dış mekan çekimleri ise yine Beykoz ve Polonezköy'de yer alan ormanlarda yapılmaktadır.