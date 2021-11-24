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Medya

23 Kasım 2021 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Destan reyting sıralaması

23 Kasım 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Salı akşamı; Yalancı (final bölümü), Destan, Ip Man 4: Final, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey, MasterChef Türkiye ve Masumlar Apartmanı izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 23 Kasım 2021 reyting sonuçları

24 Kasım 2021 Çarşamba 09:12 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 09:12
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23 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Ip Man 4: Final, Atv'de Destan, Star Tv'de Sana Söz, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Masumlar Apartmanı ve Show Tv'de Yalancı (final bölümü) reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 23 Kasım 2021 reyting sonuçları

23 Kasım Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Salı dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

23 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Karadağ-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Karadağ-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Masumlar Apartmanı, üçüncü sırada ise Evlilik Hakkında Her Şey yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Karadağ-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Masumlar Apartmanı, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

Evlilik Hakkında Her Şey 10.bölüm izle!

Destan 1. bölüm izle full HD tek parça!

Yalancı final bölümü izle (Yalancı 10.bölüm)

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