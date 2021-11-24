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Dizi

Kalp Yarası 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 22. bölümde neler yaşanacak?

Kalp Yarası'nın 22. bölüm fragmanı, dizinin son bölümünü izleyenler tarafından heyecanla bekleniyor. Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın son bölümünde Ayşe, kendisini Hande'nin zehirlediğini öğrenip ona silah doğrultmuştu. Hande ile arasındaki itiş kakış sonucu silah patlamıştı. Kalp Yarası 22. bölümde silahın ateş alması sonucu kimin vurulduğu ortaya çıkacak. Kalp Yarası 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar...

24 Kasım 2021 Çarşamba 11:36 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 11:36
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Kalp Yarası dizisinin son bölümünde Ayşe ve Hande'nin çekişmesi sonrası silah patlamıştı. Yeni bölümde kimin vurulduğu ortaya çıkacak.Dizinin takipçileri, "Kalp Yarası 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası, yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Atv'de olacak. Peki Kalp Yarası 22. bölümde neler yaşanacak?

KALP YARASI 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen 22. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümde kimin vurulduğu ortaya çıkacak. Kalp Yarası 22. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz, haberimizde yer alacaktır. İşte izleyenleri ekran başına kilitleyen o sahne...

SİLAH, AYŞE VE HANDE ARASINDA PATLADI!

Ayşe ile Hande arasındaki arbedede kurşun kime denk gelecek?

Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Atv ekranlarının izlenme rekorları kıran yeni dizisi Kalp Yarası 21. bölümde Ayşe yaşadığı travmanın etkisiyle zor zamanlar geçirirken karısını korumak isteyen Ferit hem Hande'yi hem de Mirza'yı takibe alır.

Ayşe başına gelen felaketin sebebini öğrendiğinde ise hesap sormak için derhal harekete geçer.

Hande'nin kurduğu tuzakla bebeğini kaybeden Ayşe'nin gözü kararmıştır. Azade'nin silahını kaptığı gibi Hande'nin yanına gider.

Vedia'nın teyzesi olduğunu öğrenen Yaman beklemediği bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalır.

İhanete uğrayan Azade ise Adnan'ı yola getirmenin yolunu bulur; ancak bu oyun ikisini de beklemedikleri bir durumun ortasında bırakır.

Ferit'in hamleleriyle köşeye sıkışan Hande, intikam ateşiyle dolu Ayşe'nin elinden kurtulabilecek midir?

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