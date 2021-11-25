25 Kasım 2021 Perşembe 23:42 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 23:42

Camdaki kız 21. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 21. son bölümde babasını Cana ile birlikte gören Nalan, Cana'dan hesap soruyor. Öte yandan Feride ise Adil'i takibe almıştır. Feride bu işi öğrenince ne yapacak? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız 21. bölüm izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kızı dizi 21. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 21. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor. Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

Yeni otel için düzenlenen basın toplantısında Nalan'a yöneltilen sorular ve ilgi Sedat'ı sinirlendirir.

Adil'i Cana ile gören Nalan; Cana'nın evine giderek onu babasından uzak durması konusunda uyarır. Cana ise parasız kaldığı için Alp'in güvenini tekrar kazanmaya çalışırken, Adil'le konuşmayı sürdürür.

Camdaki kız 21. bölümde Cana, Sedat ve Nalan'dan intikam almak için şimdi de Adil'e tuzak kuruyor. Cana ve Adil'i samimi şekilde gören Nalan ise bu manzara karşısında şoke oluyor. Feride ise Adil'e aba altından sopayı gösteriyor!

Muzo'nun kız arkadaşı olduğunu öğrenen Gülcihan, Melisa ile tanışmak için konakta yemek organize eder.

SEDAT, MELİSA'YI HATIRLIYOR!

Sedat ve Nalan arasına yine bir ihanet giriyor. Melisa ile bir zamanlar ilişkisi olan Sedat, evlerine gelen Melisa'nın ensesindeki dövmeyi görüp onu hatırlıyor. Sedat Muzo'ya Melisa'yı nereden tanıdığını söyleyecek mi?

Öte yandan Feride ise Adil'i takibe almıştır. "Hiçbir şey bitmedi! Her şey daha yeni başlıyor" diyen Cana, Sedat'tan intikamını almak için Adil beyi kullanmaya devam eder.

NALAN, CANA İLE YÜZLEŞİYOR!

Camdaki Kız 21. Bölüm 2. Fragmanında Muzo, hayatının aşkının peşine düşerken evde işler çığırından çıkmıştır. Nalan, Cana ile karşı karşıya gelir. Büyük yüzleşme sonunda başlamıştır.

Babasıyla olan yakınlığı için Cana'dan hesap sormaya giden Nalan, "Seni ilk gördüğüm andan itibaren, senin nasıl bir şey olduğunu anladım" der.

Nalan, "Alp seni neden boşamak istedi Cana? Kimin yüzünden boşamak istedi?" gibi sorularla Cana'yı sıkıştırarak Sedat ile ilgisi olup olmadığını anlamaya çalışır.

Cana ile görüşemeye başlayan Adil, bu durumda ne yapacak?