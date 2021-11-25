25 Kasım 2021 Perşembe 12:23 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 12:23

Yasak Elma dizisinin merakla beklenen 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 122. bölüm fragmanında Doğan, şirketin toplantısında Yıldız'la evlenmek istediğini söyler. Yıldız başta olmak üzere herkesin ağzını açık bırakan bu planın amacı ne? Peki Yasak Elma 122. bölümde neler olacak? İşte Yasak Elma 122. yeni bölümden ilk fragman.

Yasak Elma her Pazartesi 20.00'da FOX Tv'de...

YASAK ELMA 122. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasak Elma 122. bölüm fragmanında Kumru, Ender'den kendisiyle işbirliği yapmasını ister. Aksi taktirde şirketteki sermaye arttırımıyla Ender'i tehdit eder. Ender, Kumru'nun teklifini kabul edecek mi?

Doğan Bey, Çağatay'a karşı bir savaş başlatır. Doğan, toplantıda Çağatay'a "Bu tanıklığı, Yıldız'dan bir an evvel boşanman için yapıyorum çünkü Yıldız'la ben evlenmek istiyorum" der.

Yasak Elma 122. bölümde Çağatay, buna ne tepki verecek? Yıldız, Doğan'a tepki gösterecek mi?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yasak Elma dizisinin önceki bölümünde Yıldız, Kumru'nun şahitliğiyle boşanmayı kabul etmez. Kumru ise Çağatay ve Yıldız'ın bir an önce ayrılmasını istiyordur.

Doğan ve Yıldız'ın yakınlaşması herkesin dikkatini çekerken, Kumru bambaşka bir plan yaparak bütün dengeleri değiştirecektir...

Diğer yandan Doğan Bey, Yıldız ile yemeğe çıkar. Kumru'nun şahitliğini kabul etmeyen Yıldız'ın Doğan ile yemeğe çıkması her şeyi başka bir hale dönüştürür. Bunu duyan Çağatay çılgına döner.

Çağatay, Doğan'ı "Ailemden uzak duracaksın" diyerek tehdit eder.

Yıldız'a Doğan ile arasdından bir şey olup olmadığını soran Çağatay, büyük bir tepkiyle karşılaşır.

Çağatay'ın mahkemede söylediği "Beni bu ahlaksız, yalancı kadından kurtarın" sözü damga vurdu.