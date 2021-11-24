24 Kasım 2021 Çarşamba 21:04 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 21:04

Sadakatsiz 40.bölüm izleyenleriyle buluştu. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 40. bölümde Volkan, Asya'nın Aras'tan ayrılmasını fırsat bilerek onu bir an bile yalnız bırakmıyor. Derin ise bu durumdan son derece rahatsız oluyor. Aras, Leyla'yı Tekirdağ'dan gönderemeyince kendisi de gitmeye karar veriyor. Sadakatsiz 40. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

Sadakatsiz 40. bölümü izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin son bölümünde; Asya, Aras'ın evli olduğunu öğrendikten sonra ipleri tamamen koparıyor. Sadakatsiz 40.bölüm full izle!

SADAKATSİZ 40. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...

Sadakatsiz, yeni bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Sadakatsiz 40. bölümde Asya, Aras'a tüm kapılarını kapatıyor! Aras'ın yalanları ortaya çıkınca Asya yeni bir karar almak zorunda kalıyor.

Asya, Aras ile ilişkisini noktaladıktan sonra tüm ipler bir anda kopar. Asya'ya kendini affettirmeye çalışan Aras ise büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Peki ikili arasındaki bu durum onları nasıl bir sona hazırlayacak?

Volkan ise bu durumu fırsat bilerek Asya'yı yalnız bırakmıyor. Derin ise Volkan'ın bu sebepten Asya ile yakınlaşmasına katlanamaz.

Aras ile karşılaşması bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına sebep olacakken, Aras Leyla'yı da alıp Tekirdağ'dan gitmeye karar verir.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Aras'la ilgili gerçeği öğrenen Asya ise onunla yüzleşmeye hazırdır. Asya, kandırıldığını öğrenince büyük bir plan hazırlar. Aras ile buluşma yerine Leyla'yı çağırarak orayı terk eder.

Diğer yandan Aras, karısı Leyla'nın kapısını çalıp her şeyi hatırladığını, kendisini aldattığı için ondan boşanmak istediğini söyler.

ARAS, LEYLA İLE OLAN EVLİLİĞİNİ BİTİRME KARARI ALIYOR!

Evli olduğu gerçeğini Asya'ya anlatabilmek için en uygun yolu arayan Aras, onu bu sebeple kaybetmeyi de göze alamıyor. Sonunda her şeyi açıklayan Aras, Asya'nın aslında gerçeği bildiğini öğreniyor.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.