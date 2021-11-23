23 Kasım 2021 Salı 23:49 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 23:49

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 10. Bölümüyle izleyiciyi derinden etkiledi. Aile içi çatışmaların konun alındığı Evlilik Hakkında Her Şey son Bölümde Azra'nın durumu Yıldırım'ı çok üzer. Yıldırım'ın Azra'ya "Ben mahvolurum sana bir şey olursa..." sözü izleyenleri duygulandırdı. Azra'nın hastalığı ne? Peki Evlilik Hakkında Her Şey 10. bölümde neler yaşandı? Evlilik Hakkında Her Şey 10. bölüm izleme bağlantısı sizlerle...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk yer alıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey, 10. bölümü ile FOX Tv'de izleyicisiyle buluştu.

Azra, oğlunu kaçırmaya kalkan Jale'nin peşini bırakmaz. Azra, oğlunu kaçırmaya kalkan Jale'den hesap sorar. Yolun sonuna gelen Jale ise kötülüğünün bir sınırı olmadığını kanıtlar. Aralarında geçen arbedede Azra, elinden yaralanıyor.

Erman'ın gelişiyle planları alt üst olan Çolpan ve Yıldırım, durumu toparlamaya çalışsalar da bu o kadar kolay olmayacaktır. Bu durum başlarına başka belalar açılmasına sebep olur.

Duruşmada Selçuk ve Eylül'ün söyledikleriyle derinden sarsılan Ural, Alina'nın öz kızı olmama ihtimalini reddeder.

Sanem ise Selçuk'un açacağı babalık davasına karşı hazırlıklı olabilmeleri adına Ural'ı hızlı bir şekilde DNA testi yaptırması konusunda ikna etmeye çalışır.

Evlilik Hakkında Her Şey 10. bölümde Koray'ın baskısından kurtulan Jale yıllar sonra özgür bir hayatı deneyimlemeye başlar. İlk raundu kaybeden Koray ise intikam planlarını yapmaya çoktan başlamıştır.

Azra'yı alt edecek çok güçlü bir avukat arayışına girer. Böylece hayatımıza Neyran Çelik dahil olur.

Koray'ın bilmediği ise Neyran'ın, Azra ve Yıldırım'la görülecek geçmişten gelen bir hesabının olmasıdır.

FOX Tv ekranlarında yayınlanan dizi, BBC yapımı The Split'ten uyarlanmıştır.