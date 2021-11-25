25 Kasım 2021 Perşembe 14:43 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 14:43

Misafir, 3. Bölümüyle izleyiciye heyecanlı anlar yaşattı. Hafızasını kaybeden bir kadın ile 3 çocuklu bir adamın hayatlarının kesişmesini anlatan dizinin yeni bölümünde Gece'nin ortaya çıkmasından korktuğu gerçekleri Erdem ve Giray'ın bulması ise an meselesidir. Misafir 3. bölüm full izleme bağlantısı tek parça olarak haberimizde yer alıyor. Misafir 3. Bölüm izle!

Senaryosunu Özge Aras'ın uyarladığı "Misafir" 3. bölümü izleyici karşısına çıktı.

Misafir dizisinin 3. bölümünde Gece'nin annesi Nazan, Erdem'in evine bir yıldırım gibi düşer.

Gece, annesine karşı duyduğu öfkeyi dizginleyip Güneş kimliğini koruyabilecek midir?

Gece'nin ortaya çıkmasından korktuğu gerçekleri Erdem ve Giray'ın bulması ise an meselesidir. Üstelik Nazan kendisiyle birlikte peşinden büyük bir tehlike de getirmişken...

MİSAFİR DİZİSİ OYUNCULARI

"Misafir"in oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi başarılı isimler de yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras'ın uyarladığı Misafir dizisinde travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem'in (Buğra Gülsoy) umut dolu karşılaşma hikayesi konu alınacak.

MİSAFİR OYUNCULARI

Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi başarılı isimlerin oyunculuğunu üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün oturuyor.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLDU?

Misafir'in önceki bölümünde Güneş, Erdem'e olan minnetini nasıl geri ödeyeceğini bilemez. Erdem ise Güneş'e çocukların bakıcısı olmayı teklif eder.

Güneş'in misafirlikten çıkıp evin bir bireyi haline gelmesi en çok Betül'ü rahatsız eder.

Güneş'in geçmişini araştıran Giray ise Gece'nin geçmişinden bir tehlikeyi Erdem'in evine misafir eder.