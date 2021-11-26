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Medya

25 Kasım 2021 Perşembe reyting sonuçları: Misafir, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Camdaki Kız reyting sıralaması

25 Kasım 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Perşembe akşamı; Güldür Güldür Show, Camdaki Kız, Benim Hayatım, Bir Zamanlar Çukurova, MasterChef Türkiye,Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Misafir izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 25 Kasım 2021 reyting sonuçları

26 Kasım 2021 Cuma 09:20 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 09:20
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25 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Star Tv'de Benim Hayatım, FOX Tv'de Misafir, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show Tv'de Güldür Güldür Show, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 25 Kasım 2021 reyting sonuçları

25 Kasım Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Perşembe dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

25 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. Bölüm izle!

Benim Hayatım 4. Bölüm full izle!

Misafir 3.Bölüm izle!

Camdaki Kız 21. Bölüm izle tek parça!

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