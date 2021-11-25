25 Kasım 2021 Perşembe 23:43 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 23:43

Benim Hayatım 4. Bölüm yeni gününde Star Tv'de izleyenleriyle buluştu. Star Tv'nin yeni dizisi Benim Hayatım, hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesini anlatıyor. Benim Hayatım 4. Bölümde Bekir tarafından aldatıldığını öğrenen Handan, büyük bir şok yaşar... Yadigar'ın bu durumu öğrenmesi Heves'in ölümü demektir. Benim Hayatım 4. Bölümü full izle linki haberimide.

BENİM HAYATIM 4. BÖLÜM ÖZETİ

Benim Hayatım dizisinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete'nin kaleme alıyor.

Benim Hayatım 4. bölümde Bekir tarafından aldatıldığını öğrenen Handan, büyük bir şok yaşar... Yadigar'ın bu durumu öğrenmesi Heves'in ölümü demektir.

Kusursuz bir cinayet planı kuran Heves ve Bekir herkese büyük bir kabus yaşatır. Ancak Handan gitmeden evvel bir plan yapmıştır. Bu da Hayat'ın ve herkesin yaşamını değiştirecektir.

BENİM HAYATIM 3. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yılmaz'ı vuran Ökkeş'in infazı yanarsa on yıl hapis yatacaktır. Hayat babasını kurtarabilmek için Yılmaz'la görüşür.

Yılmaz canını kurtaran Hayat'a öldüğü takdirde bütün mal varlığını bağışlayacaktır. Bunu öğrenen Şaheste Hayat'dan kurtulmak için Hakkı'yı tekrar devreye sokar.

Handan'ın desteğiyle Ökkeş ve ailesi yurt dışına kaçmaya karar verir. Ancak işini sağlama alan Yılmaz, Yadigar'a gerekli talimatı vermiştir.