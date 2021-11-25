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Medya

24 Kasım 2021 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar reyting sıralaması

24 Kasım 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Çarşamba akşamı; Güldür Güldür Show, Sadakatsiz, MasterChef Türkiye, Ada Masalı, Kanunsuz Topraklar, Kuruluş Osman ve Hıçkırık izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 24 Kasım 2021 reyting sonuçları

25 Kasım 2021 Perşembe 09:15 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 09:15
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24 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, Atv'de Kuruluş Osman, Star Tv'de Ada Masalı, FOX Tv'de Kanunsuz Topraklar, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Hıçkırık (Yabancı Sinema), Show Tv'de Güldür Güldür Show, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 24 Kasım 2021 reyting sonuçları

24 Kasım Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Çarşamba dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

24 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada ise Sadakatsiz (ÖZET) yer aldı.

Kuruluş Osman 72. son bölüm izle!

Sadakatsiz 40.bölüm izle son bölüm!

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