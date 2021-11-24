24 Kasım 2021 Çarşamba 20:42 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 20:42

Kuruluş Osman 72. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'de ekrana gelen dizinin son bölümüne Osman Bey'in çocukları kurtarmak için verdiği mücadele damga vurdu. Kuruluş Osman 72. bölümde Osman Bey, alpleriyle birlikte kaleye girer. "Geldiğimizi bilirlerse bunun hesabını Turgut Bey'den sorarlar" diyen Osman Bey'in tutsak çocukları kurtarmak için herkesi şaşırtacak hamlesi ne? Kuruluş Osman son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 72.bölüm izle full hd tek parça!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 72. bölümde Osman Bey, çocukları kurtarmak için canla başla savaşıyor... Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da; Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir ve Serdar Akülker gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

KURULUŞ OSMAN 72. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 72. bölümüne Osman beyin 'Ey Rabbim... Sen evlatlarımı almak için bana güç ver!' duası damga vurdu.

OSMAN BEY'İN KORKUSUZ HAMLESİ

Kuruluş Osman'ın 72. bölümünde Osman Bey ve Alpleri, gizlice girdikleri Bilecik Kalesi'nde ölümcül bir operasyona girişir.

Osman Bey'in kaleye sızmasını sağladığı ve Tekfur Rotagus'a ulaşmayı başaran Turgut Bey ise büyük bir tehlikenin pençesindedir.

NİKOLA, MARİ İLE EVLENMEK İSTİYOR

Papaz Gregor'u kullanarak Söğüt'ü ele geçirmeyi planlayan tekfurlar, Osman Bey'e yeni bir darbe vurmaya hazırlanır.

Tekfur Nikola'nın Mari Kosses'le evlenmek istediğini açıklaması ortalığı karıştırır. Mari Kosses, Tekfur Nikola'nın kendisi ile evlenmek istemesine nasıl tepki verecek?

Osman Bey kaçırılan ve din değiştirmeye zorlanan Türkmen çocukları kurtarabilmek için zekice bir plan yaparak tekfurları savaş meydanında alt etmek ister. Osman Bey'in tutsak çocukları kurtarmak için herkesi şaşırtacak hamlesi ne?

Osman Bey çocukları nasıl kurtaracak?

OSMAN BEY KALEDEN NASIL ÇIKACAK?

Osman Bey ve alpleri kalede mahsur kalır. Bilecik Kalesi'nden nasıl çıkacak? Tekfurların Papaz Gregor ile iş birliğinin sonuçları ne olacak?

Malhun Hatun ise obadaki hatunları yoklayarak hainin kim olduğunu bulmauya çalışır. Bala hatun ise Gökçe'den şüphelenir. Kayı Obası'ndaki hainlerin akıbeti ne olacak?