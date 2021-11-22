22 Kasım 2021 Pazartesi 23:42 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 23:42

TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 3. bölümüyle ekrana geldi. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu olan Alparslan, Selçuklu Devleti'nin 2. lideri Muhammed Alparslan'ın hayatını konu ediniyor. Alparslan Büyük Selçuklu 3. bölümde Katliam haberi Rey ve Merv Obası'nı yasa boğar. Alparslan, Şehitlerin intikamını almaya ant içer. Bu işin sorumlusunun Yannis olduğunu kanıtlamak için tehlikeli bir plan yapan Alparslan, planında başarılı olabilecek mi? İşte Alparslan Büyük Selçuklu 3. bölüm full izleme Youtube bağlantısı ve son bölüm özeti. Selçuklu Alparslan 3. bölüm izleme linki sizlerle...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 3. BÖLÜM ÖZETİ

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu'ün yer aldığı, yapımını Akli Film'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 3. bölümüyle ekrana geldi.

Selçuklu Alparslan 3. bölümde Katliam haberi Rey ve Merv Obası'nı yasa boğar. Şehitlerin intikamını almaya ant içen Alparslan bu işin sorumlusunun Yannis olduğunu kanıtlamak için tehlikeli bir plan yapar. Alparslan bu planda başarılı olabilecek mi?

Alparslan Büyük Selçuklu 3. bölümde Katliam yerinde Yannis'in armasını bulan Alparslan, büyük bir öfkeyle Vaspurakan Kalesi'ne hesap sormaya gider.

Katliamı Yannis'in yaptığından habersiz olan Kekavmenos ise Selçuklu'yu suçlar.

Hasan'ın babası olduğu gerçeğiyle yüzleşen Akça, ülküsü ve baba hasreti arasında sıkışır. Akça'yı çok zor bir tercih beklemektedir. Akça bu ikilemden nasıl kurtulacaktır?

Katliamda Bizans askerlerinin de ölmüş olması, Bizans cephesinde kafa karışıklığına neden olur. Kekavmenos bu sorunu çözmek için Evdokya ve Dukas'ı görevlendirir.

Makamı üzerindeki şüphelerden dolayı elinden alınan Bozan, bunun sorumlusu olarak Alparslan'ı görür. Alparslan'ı ortadan kaldırmak için sinsi bir plan yapar.