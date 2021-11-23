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  • 22 Kasım 2021 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası reyting sıralaması
Medya

22 Kasım 2021 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası reyting sıralaması

22 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Atv'de Kalp Yarası, Star Tv'de Hükümet Kadın, FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show Tv'de Üç Kuruş, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 22 Kasım 2021 reyting sonuçları

23 Kasım 2021 Salı 09:10 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 09:10
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22 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Pazartesi akşamı; Üç Kuruş, Çok Güzel Hareketler 2, Yasak Elma, Kalp Yarası, Hükümet Kadın, MasterChef Türkiye ve Alparslan: Büyük Selçuklu izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 22 Kasım 2021 reyting sonuçları

22 Kasım Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

22 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Üç Kuruş, üçüncü sırada ise Yasak Elma yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Üç Kuruş yer aldı. İşte reyting sonuçları

Üç Kuruş 4. Bölüm full izle Tek Parça!

Yasak Elma 121. bölüm izle!

Alparslan Büyük Selçuklu 3. bölüm izle Youtube!

Kalp Yarası 21 bölüm full izle Youtube!

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