22 Kasım 2021 Pazartesi 20:49 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 20:49

Kalp Yarası 21. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümünde Ayşe, bebeğini kaybetmesine sebep olan zehrin Hande tarafından planlandığını öğrenir. Mirza'ya hesap soran Ayşe, Azade'nin silahını alarak Hande'ye gider. Kaybettiği evladının hesabını sormaya giden Ayşe, Hande'yi vuracak mı? Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası 21. bölüm izleme linki haberimizde. Kalp Yarası 21. bölüm full izle Youtube!

KALP YARASI 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Kalp Yarası, Pazartesi akşamı yeni bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

Atv ekranlarının izlenme rekorları kıran yeni dizisi Kalp Yarası 21. bölümde Ayşe yaşadığı travmanın etkisiyle zor zamanlar geçirirken karısını korumak isteyen Ferit hem Hande'yi hem de Mirza'yı takibe alır.

Ayşe başına gelen felaketin sebebini öğrendiğinde ise hesap sormak için derhal harekete geçer.

Hande'nin kurduğu tuzakla bebeğini kaybeden Ayşe'nin gözü kararmıştır. Azade'nin silahını kaptığı gibi Hande'nin yanına gider.

Vedia'nın teyzesi olduğunu öğrenen Yaman beklemediği bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalır.

İhanete uğrayan Azade ise Adnan'ı yola getirmenin yolunu bulur; ancak bu oyun ikisini de beklemedikleri bir durumun ortasında bırakır.

Ferit'in hamleleriyle köşeye sıkışan Hande, intikam ateşiyle dolu Ayşe'nin elinden kurtulabilecek midir? Ayşe ile aralarındaki arbedede kurşun kime denk gelecek?

Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.