22 Kasım 2021 Pazartesi 10:15 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 10:15

Yargı 11. bölüm fragmanı, Pazar akşamı ekrana gelen son bölümün ardından aratılmaya başlandı. Kanal D'nin izlenme rekorları kıran Yargı dizisinin son bölümünde Ceylin'in İnci cinayetini araştırırken Engin'le konuşması sırasında Ilgaz'ı küçümseyen ses kaydı ortaya çıkmıştı. Ilgaz'ın bu ses kaydını Ceylin'e dinletmesiyle biten Yargı'nın 11. bölüm fragmanı izleyici tarafından merak edildi. Peki Yargı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 11. bölümde neler olacak? İşte son bölümde yaşananlar...

YARGI 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yargı dizisinin 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gelecek hafta Pazar günü ekrana gelecek Yargı 11. bölümde neler olacağı merakla bekleniyor. Yargı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

ILGAZ'I YIKAN SES KAYDI!

YARGI 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yargı 11. bölümde Ilgaz hakkında konuşması ortaya çıkan Ceylin, kendini nasıl affettirecek? Yekta, sahte diplomayla avukatlık yaptığı ortaya çıkınca ne yapacak?

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın 11. bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

YARGI 10. BÖLÜM ÖZETİ

Yargı son bölümde Ceylin'in kardeşi İnci'nin mezarında söyledikleri izleyenleri duygulandırdı.

Ceylin ve Ilgaz'ın arası tuhaflaşmaya başlamıştır. Evlilikleri yüzünden herkes ikiliyi sorgularken onlar da kendi aralarındaki ilişkinin gidişatını çözmeye çalışırlar.

ILGAZ, CEYLİN'İN GİTMESİYLE BAŞ ETMEYE ÇALIŞIYOR

Ceylin'in kendi içinde çok zor bir karar vererek Ilgaz'la arasına koyduğu mesafe, ikisi için de acı verici bir hal alır.

Ilgaz'ın Ceylin'e olan kırgınlığının üzerine eklenecek başka sarsıntılar, onları büyük bir çatışmanın eşiğine itmek üzeredir.

Ilgaz da Ceylin de aralarındaki ilişkiyi sorgulamaktadır. Ilgaz, Ceylin'in gitmesinden sonra dağılmıştır. Ancak ona dur demeye de dili varmaz. Ceylin ise Ilgaz'a zarar vereceğinden korkmaktadır.

ILGAZ, PARS'I KÖŞEYE SIKIŞTIRIYOR

Yargı 10. bölümde Ilgaz, Pars'ı köşeye sıkıştırır. Cinayet akşamı Yekta'nın yanında olduğu bilgisini bildiğini açıklayınca Pars şoke olur. Pars herkesten gizlediği sırrıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Ilgaz ve Ceylin, yeni bir davanın içinde karşı kulvarlarda çarpışırken; hiç beklemedikleri bir anda ikisini de büyük bir çıkmaza sokacak bir gerçek yüzlerine çarpar. Bilmedikleri, bunun buzdağının sadece görünen kısmı olduğudur.

ENGİN'İN HEDEFİNDE ŞİMDİ DE CEYLİN VAR!

Çınar ve Engin hapishanede kaşrı karşıya geliyor. Çınar'ın öfkesi Engin'in umursamaz tavırlarıyla daha da alev alıyor! Engin kafasında kurduğu planla bu defa hedefine Ceylin'i koyuyor.

Engin'in tutuklu olarak yargılanması, bir sondan ziyade yeni bir başlangıca ve herkesi derinden etkileyen bir olaylar silsilesine dönüşmek üzeredir.

Engin yeni amacını planlarken, bu yolda ona yardım edecek sürpriz biri de ortaya çıkar. Engin'in avukat teyzesi bu noktada devreye girecektir. Engin, Ceylin'i teyzesine hedef gösterir.

Metin bir yandan Çınar'ı korumaya çalışırken bir yandan da hayatlarına sorgusuz sualsiz dahil olan Merdan'la mücadele eder. Gül ise yaptığı hataların telafisi için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

Merdan ise yıllar sonra oğluyla arasındaki problemleri çözecek bir fırsat yakalamıştır. Metin'in sakladığı sırrı artık o da biliyordur.

YEKTA'NIN FOYASI ORTAYA ÇIKTI!

Seda, Yekta'nın ipliğini pazara çıkarıyor! Yekta'nın sahte diplomayla yıllardır avukatlık yaptığını ortaya çıkaran Seda, bu gizli bilgiyi nasıl kullanacak? Bu beklenmedik gelişme herkesi şoke ediyor! Peki Yekta şimdi ne yapacak? Seda, ondan ne isteyecek?