21 Kasım 2021 Pazar 20:46 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 20:46

Yargı 10. bölüm izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı 10. bölümde Çınar ve Engin hapishanede kaşrı karşıya geliyor. Engin kafasında kurduğu planla bu defa hedefine Ceylin'i mi alacak? Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 10. bölüm izleme linki haberimizde. Kanal D'nin izlenme rekoru kıran dizisi Yargı 10. bölüm full izleme linki haberimizde.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 10. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

Heyecanla takip edilen dizinin son bölümüne Engin'in tutuklanması damga vurmuştu. Yargı 10. bölümde ise Ilgaz, Ceylin'in gitmesinden sonra dağılmıştır. Ceylin ise Ilgaz'a zarar vereceğinden korkmaktadır. Ceylin ve Ilgaz'ın ilişkileri nereye gidecek?

YARGI 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 10. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi.

Yargı 10. bölümde Ceylin'in kardeşi İnci'nin mezarında söyledikleri izleyenleri duygulandırdı.

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Ceylin ve Ilgaz'ın arası tuhaflaşmaya başlamıştır.

Evlilikleri yüzünden herkes ikiliyi sorgularken onlar da kendi aralarındaki ilişkinin gidişatını çözmeye çalışırlar.

ILGAZ, CEYLİN'İN GİTMESİYLE BAŞ ETMEYE ÇALIŞIYOR

Ceylin'in kendi içinde çok zor bir karar vererek Ilgaz'la arasına koyduğu mesafe, ikisi için de acı verici bir hal alır.

Ilgaz'ın Ceylin'e olan kırgınlığının üzerine eklenecek başka sarsıntılar, onları büyük bir çatışmanın eşiğine itmek üzeredir.

Ilgaz da Ceylin de aralarındaki ilişkiyi sorgulamaktadır. Ilgaz, Ceylin'in gitmesinden sonra dağılmıştır. Ancak ona dur demeye de dili varmaz. Ceylin ise Ilgaz'a zarar vereceğinden korkmaktadır. Ceylin ve Ilgaz'ın ilişkileri nereye gidecek?

ILGAZ, PARS'I KÖŞEYE SIKIŞTIRIYOR

Yargı 10. bölümde Ilgaz, Pars'ı köşeye sıkıştırır. Cinayet akşamı Yekta'nın yanında olduğu bilgisini bildiğini açıklayınca Pars şoke olur. Pars herkesten gizlediği sırrıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Ilgaz ve Ceylin, yeni bir davanın içinde karşı kulvarlarda çarpışırken; hiç beklemedikleri bir anda ikisini de büyük bir çıkmaza sokacak bir gerçek yüzlerine çarpar. Bilmedikleri, bunun buzdağının sadece görünen kısmı olduğudur.

ENGİN'İN HEDEFİNDE ŞİMDİ DE CEYLİN Mİ VAR?

Çınar ve Engin hapishanede kaşrı karşıya geliyor. Çınar'ın öfkesi Engin'in umursamaz tavırlarıyla daha da alev alıyor! Engin kafasında kurduğu planla bu defa hedefine Ceylin'i mi alacak?

Engin'in tutuklu olarak yargılanması, bir sondan ziyade yeni bir başlangıca ve herkesi derinden etkileyen bir olaylar silsilesine dönüşmek üzeredir.

Engin yeni amacını planlarken, bu yolda ona yardım edecek sürpriz biri de ortaya çıkar. Engin'in avukat teyzesi bu noktada devreye girecektir. Engin, Ceylin'i teyzesine hedef gösterir.

Metin bir yandan Çınar'ı korumaya çalışırken bir yandan da hayatlarına sorgusuz sualsiz dahil olan Merdan'la mücadele eder. Gül ise yaptığı hataların telafisi için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

Merdan ise yıllar sonra oğluyla arasındaki problemleri çözecek bir fırsat yakalamıştır. Metin'in sakladığı sırrı artık o da biliyordur.

NERGİS ÖZTÜRK YARGI DİZİSİNE DAHİL OLDU!

Ünlü oyuncu Nergis Öztürk, Yargı dizisine dahil oldu. Nergis Öztürk, Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde Engin'in avukat teyzesini canlandıracak. İzleyici, Avlu dizisinde canlandırdığı Zerrin karakteriyle hafızalara kazınan Nergis Öztürk'ü bu kez bir avukat rolünde görecek.