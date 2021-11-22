21 Kasım 2021 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Elbet Bir Gün, Teşkilat, Yargı reyting sıralaması

22 Kasım 2021 Pazartesi 09:14 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 09:14

21 Kasım 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Pazar akşamı; Kim Milyoner Olmak İster, Yargı, Vizontele Tuba, Elbet Bir Gün, Teşkilat, ababam Sınıfı Uyanıyor ve Masterchef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 21 Kasım 2021 reyting sonuçları

21 Kasım Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

21 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Teşkilat (ÖZET) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Teşkilat (Özet) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Yargı (Özet) yer aldı. İşte reyting sonuçları

Yargı 10. bölüm full izle!

Teşkilat 23. bölüm izle (son bölüm)