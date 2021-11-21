21 Kasım 2021 Pazar 23:43 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 23:43

Teşkilat 23. bölüm izleyenleri aksiyon dolu sahnelerle karşıladı. Türk istihbaratına dair gelişmelerin konu alındığı Teşkilat dizisinin 23. bölümünde Zehra ile Serdar'ın arasında duygusal bir bağ oluşmaya başlar. Zehra, Serdar'a bir itirafta bulunacağını söyler. Zehra, Serdar'a ne söyleyecek? Teşkilat 23. bölümü izleyemeyenler için Teşkilat son bölüm izleme linki haberimizde.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 23. bölümüne Halit'in Yıldırım'a Şehitlerle ilgili söyledikleri izleyenleri duygulandırdı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat 23. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Teşkilat 23. bölüm full izle!

Yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamı TRT1'de izleyici karşısına çıkıyor.

Teşkilat 23. bölümde Zehra'nın, 'Ben ölür giderim, en azından kızım kurtulur.' sözü izleyenleri duygulandırdı.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Teşkilat 23. bölümde Ekip Yağmur'un kurtarılmasıyla mutluluk yaşarken Ebru'ya düzenlenen saldırının haberiyle sarsılır.

Uzay, Ebru'nun ve bebeğin sağlığı için endişelenmektedir. Zorlu ve uzun bir ameliyatın sonucunda gelen acı haber herkesi derin bir üzüntüye boğar.

Saldırının failinin bulunması için tüm birimler seferber edilir. Hakkı elde edilen ipuçları sonucunda failin izini sürer ve öğrendiği gerçekle hayatının en zor kararını vermek zorunda kalır.

Boş durmayan Yıldırım ise yabancı büyükelçilerle yaptığı görüşme sonucunda Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak yeni planı için harekete geçer.

Moskova'da Şirket yetkililerinin de katılacağı Doğu Akdeniz konulu gizli toplantının istihbaratıyla Ankara hareketlenir. Serdar ve Zehra bu toplantıya katılan kişilerden birini ele geçirmek için plan kurar.

Teşkilat'ın yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Başrollerinde ise Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor.