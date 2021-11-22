22 Kasım 2021 Pazartesi 11:19 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 11:19

Teşkilat 24. bölüm fragmanı, dün akşam yayınlanan bölümün ardından araştırılmaya başlandı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisinin Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde Serdar şirketin toplantısını izlerken, kendine yapılanlara şahit olmuştu. Peki Teşkilat 24. yeni bölümde neler yaşanacak? Teşkilat 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte izleyenleri ekran başına kilitleyen o sahne ve son bölümde yaşananlar...

TEŞKİLAT 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Teşkilat dizisinin 24. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Serdar'ın gördüğü video karşısında ne yapacağı, Teşkilat 24. bölüm fragmanında ortaya çıkacak. Teşkilat 24. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

TEŞKİLAT 23. BÖLÜM SON SAHNE

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat, her pazar TRT1'de.

Teşkilat 23. bölümde Ekip Yağmur'un kurtarılmasıyla mutluluk yaşarken Ebru'ya düzenlenen saldırının haberiyle sarsılır.

Uzay, Ebru'nun ve bebeğin sağlığı için endişelenmektedir. Zorlu ve uzun bir ameliyatın sonucunda gelen acı haber herkesi derin bir üzüntüye boğar.

Saldırının failinin bulunması için tüm birimler seferber edilir. Hakkı elde edilen ipuçları sonucunda failin izini sürer ve öğrendiği gerçekle hayatının en zor kararını vermek zorunda kalır.

Uzay'ın karısını Hakkı'nın oğlu vurmuştur. Hakkı bunu gözyaşları içinde Uzay'a açıklar ve oğlu tutuklanır.

Boş durmayan Yıldırım ise yabancı büyükelçilerle yaptığı görüşme sonucunda Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak yeni planı için harekete geçer.

Moskova'da Şirket yetkililerinin de katılacağı Doğu Akdeniz konulu gizli toplantının istihbaratıyla Ankara hareketlenir. Serdar ve Zehra bu toplantıya katılan kişilerden birini ele geçirmek için plan kurar.