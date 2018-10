Kadın dizisi 35.yeni bölüm fragmanı yayında mı Kadın son 34.bölüm FOX TV izleme linki

Kadın dizisi 35.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Kadın 34.son bölüm izleme linki oyuncu kadrosu ve hikayesi ile ilgili tüm merak edilen konuların ayrıntılarını bu haberimizde derledik. Kadın dizisi hikayesinin ekrana taşınacağı dizi dram dolu sahneleriyle ilgi çekiyor. Fox Tv'de her Salı akşamı yayına giren Kadın dizisi bu haftaki 334.son bölümünde Jale’nin Sarp’ı gördüğünü Bahar’a söylemesi üzerine Bahar, büyük bir paniğe kapılır. Bahar’a aşık olduğunu artık kimseden saklamayan Arif de babasına bunu açıkça söyler. Başka uygun ilik bulunamaması üzerine iliği Şirin’den almak zorunda kalan Jale, Bahar’ı ikna etmeye çalışır. Ama Bahar’ı Şirin’e muhtaç olma düşüncesi bile korkutmaktadır. Şirin’in bir yalanını daha yakalayan Enver, onu bir daha evde görmek istememektedir. Televizyon ekranlarının yeni sezon dizilerinden olan ve Japon dizisi Woman'dan uyarlama olacak olan ' Kadın' dizisinin ikinci sezon 35. bölümü bugün ekrana gelecek. Televizyon dünyasının önemli isimlerinin oyuncu kadrosunda olduğu kadın dizisinin oyuncuları ve konuları merak ediliyor. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen Kadın dizisi 35.yeni bölüm fragmanı ve 34.son bölüm detayları star.com.tr adresinde.

Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Seray Kaya'nın paylaştığı Kadın 35.bölümü 16 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de Fox TV ekranlarında olacak. Kadın 35.bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Fragman görünütleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

Jale’nin Sarp’ı gördüğünü Bahar’a söylemesi üzerine Bahar, büyük bir paniğe kapılır. Bahar’a aşık olduğunu artık kimseden saklamayan Arif de babasına bunu açıkça söyler. Başka uygun ilik bulunamaması üzerine iliği Şirin’den almak zorunda kalan Jale, Bahar’ı ikna etmeye çalışır. Ama Bahar’ı Şirin’e muhtaç olma düşüncesi bile korkutmaktadır. Şirin’in bir yalanını daha yakalayan Enver, onu bir daha evde görmek istememektedir. Bunun üzerine evi terk eden Şirin’in ise bir sonraki hamlesi ne olacaktır?

Babasını gören Doruk olayın şokunu üzerinden atamaz. Doruk ve Alp'in karşılaşmasına şahit olan Arif ise dehşete kapılmıştır. Sarp ve Arif cephesinde işler çığrından çıkarken, Sarp’ın yaşadığını öğrenen Arif ne yapacak? Şirin ve Bahar arasında kalan Hatice ise kendi gerçeğiyle yüzleşecektir.

YAPIM: MED YAPIM & MF YAPIM

YAPIMCI: FATİH AKSOY – FARUK BAYHAN

YÖNETMEN: NADİM GÜÇ

SENARYO: HANDE ALTAYLI

MÜZİK: CEM TUNCER

UYGULAYICI YAPIMCI: SUZAN SÜMELİ

TÜR: DRAM

Kadın hayata sevgiyle bağlı olmasada iki çocuğunun sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan onları fakirliğin ve yaşam mücadelesini içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarını kendisine siper ederek korumayı başaran Bahar’ın hikayesidir.

Annesi tarafından çocuk yaşlarda terk edilen Bahar daha sonra babasını ve babaannesinide kaybeder ve hayatta yapayalnız kaldığı o günlerde Sarp’la tanışır. Mutlu giden bir evliliğin ardından beklenmedik şekilde hayatını yitiren Sarp Bahar’ı derinden etkilemiştir.

Sarp’tan sonra anılarını unutamayan acılarını her gün biraz daha yaşayan kalbini başkalarına kapayan biri olmuştur artık Bahar. Fakat yıllar sonra onu henüz 8 yaşındayken terk eden annesinin ve alenin hayatına girişi, taşınmak durumunda kaldığı yeni mahallesi ona beklenmedik sürprizler yaratır.

Küçük yaşta annesi tarafından terk edilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp’la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp’ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır.

Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp’a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.







Dört yıl önce bir vapur kazasında hayatını kaybetmiştir. Ama karısı Bahar’ın büyük aşkı ve anıları onu hikayenin en önemli karakterlerinden biri olarak hayatta tutar.

Yakışıklı ve maceraperest bir genç olan Sarp’ın en büyük tutkusu dağcılıktır. Fotoğraf çekmek, dünyanın her yerinden müzik albümleri toplamak meraklı olduğu konulardır. Neşeli, şakacı, hayatı ciddiye almazmış gibi görünürken alttan alta her şeyi ciddiyetle sorgulayan biridir.



Mutsuz ilk evliliğinden, kızı Bahar’I da arkasında bırakarak kaçan Hatice, Enver’ le yeni bir hayata başlamıştır. Kızları Şirin’in doğumundan sonra geçmişe bir sünger çekerek kendisini küçük kızına adar. Bahar artık onun için uzak ve hüzünlü bir anıdır. Yıllar sonra onunla tekrar karşılaştığında Hatice’nin hayatı temelinden sarsılır.



4 yaşındaki Doruk, kendi içinde geniş bir dünyası olan bir çocuktur. Çok zekidir ve farklı hassasiyetleri vardır. Pek çok çocuğun sahip olmak istediği şeyler onun ilgisini çekmez.



Yedi yaşındaki Nisan akıllı, duyarlı, heyecanlı ve neşeli bir çocuktur. Genel olarak hayatından mutlu görünen bu küçük kız ailesine çok bağlıdır.Bahar’dan babasıyla ilgili dinlediği hikayeler çok hoşuna gider ve O da Bahar gibi babası Sarp’ın kendilerini uzaktan izlediğine inanmaktadır.



Şirin doğduğundan beri sorunlu bir çocuk ve genç kız olmuştur. Liseyi bitirdiği ilk sene üniversiteye girmeyi başaramamıştır. Güzel Sanatlar’ın resim bölümüne girmek istemektedir ve bunu ilk denemesinde başaramamasının sebebi de yeteneksizliği değil, son bir kaç senedir geçirdiği psikolojik zorluklardır. İnsanlardan kaçan, sosyalleşmekten korkan utangaç bir kişiliği vardır.



Yeliz Bahar’ın işyerinden arkadaşıdır. Genç, güzel ve yüksek enerjili bu kadın Bahar gibi iki çocuğunu tek başına büyütmektedir.. Yeliz çok derin düşünmeyen, basit sorulara basit cevaplar vermekten yana biridir. Bahar’ın aksine sırtını dayayabileceği bir erkeğe ihtiyaç duyar.



Jale tıp doktorudur. Kaymakamlıkta çalışan kocası Musa ve oğlu Bora (7) ile birlikte yaşar ama artık bu evlilikten ve bu hayattan kurtulmak istemektedir. Hayat koşuşturması içinde alamadığı uzmanlığı almak ve kendini mesleğine adamak ister. Hayatının aşkı Sinan’ın meşhur bir doktor olarak çalıştığı hastaneye tayin edilmesi ise bir başka beklenmedik gelişmedir.



Hatice’nin ikinci eşi olan Enver tam bir romantiktir.Büyük hırsları olmayan, hayatından her daim memnun, mesut ve son derece iyi kalpli, adalet duygusu yüksek bir adamdır. Onun için en büyük mutluluk eşi ve kızıyla beraber olmaktır. Hatice’nin en önem verdiği şeylerden biri çok çalışıp para kazanmakken Enver tam tersi düşünceye sahiptir. O, hayatın tadını çıkarmayı, küçük şekerlemeleri ve her şeyi ciddiye almamayı seçmiştir.



Kaymakamlıkta memur olarak çalışan Musa iyi ve güvenilir bir insandır. Çocukluğundan beri aşık olduğu Jale’yle evlenmiş ve iyi bir aile babası olmuştur. Jale’nin zaman içinde bu evlilikten ve evliliğin getirdiği sorumluluklardan sıkılması, Musa için zor günlerin başlamasına sebep olur.



Arif hem Bahar’ın ev sahibi Yusuf’un oğlu hem de apartmanın karşısındaki kahvenin sahibidir. Yakışıklı, karizmatik, eğitimli ve akıllı bir genç adamdır, buna karşılık kendini bir bitirim gibi göstermek hoşuna gider. Kahvehanesi ve erkek arkadaşlarla yaşanan meyhane geceleriyle doldurulan bir hayatı vardır.Bunun dışında at yarışı, futbol gibi tamamen maskülen konularla ilgilidir.