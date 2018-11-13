Kadın dizisi 40.yeni bölüm fragmanı Kadın son 39.bölüm FOX TV izleme linki

Kadın dizisi yeni 40.bölüm fragmanı yayınlandı mı Kadın 39.son bölüm izleme linki dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Özge Özpirinççi ve Caner Cindoruk’un başrollerinde oynayan Kadın dizisinin konusu ve hangi oyuncuların yer aldığı ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Japon dizisi Woman uyarlaması olan Kadın dizisinin 39.son bölümünde bu hafta; beklenmedik olaylar yaşanıyor. Sarp’ın telefonuna gelen mesajı gördükten sonra Pırıl bu duruma çok sinirlenmektedir. Soluğu Enver ve Hatice’nin yanında alan Pırıl’ın Şirin hakkında söyleyecekleri herkesi şaşırtmaktadır. Bilindi üzere Şirin ailesini her defasında daha büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Gerilimin gittikçe artığı Kadın dizisinde Arif’in taşıdığı sırrın artık ona ağır gelmesine rağmen, bir de Yeliz’in üstüne gelmesi onu patlama noktasına getirmektedir. FOX’ta yayınlanan, MEDYAPIM ve MF Yapım’ın ortak projesi olan Kadın dizisi Kadın dizisi yeni 40.bölüm fragmanı ve 39.son bölümde yaşanan tüm detaylar star.com.tr'de.

Salı günlerinin reyting rekortmeni dizisi “Kadın”a Tokyo’dan ödül geldi. Tokyo Drama Ödülleri’nde “En İyi Yabancı Drama” ödülüne layık görüldü.



Tokyo’da düzenlenen törende, MEDYAPIM Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksoy ve MF Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Bayhan, “En İyi Yabancı Drama” ödülünü, dizinin orijinali “Woman”ın çocuk oyuncuları Suzuki Rio (Nisan karakteri) ve Takahashi Rai (Doruk karakteri)’nin elinden aldı.



Japon Yayıncılar Birliği Başkanı Yoshio Okuba törende yaptığı konuşmada: “Bütün kazananları kutluyorum. Bu ödülün gelecekte başka olağanüstü diziler yaratmanız konusunda sizleri teşvik edeceğini ümit ediyorum. Bu yıl Türkiye’den bir dizi “En İyi Yabancı Drama” ödülünü kazandı. Türkiye, ABD’den sonra dünyanın en büyük dizi ihratacatçısı konumunda ve bu konuda onlardan öğreneceğimiz çok şey var.” dedi.



“Kadın” dizisinin sevilen oyuncuları bu başarılarını sette kutladı, ödül ile hatıra fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.



“Kadın” her Salı 20.00’de FOX’ta!

KADIN 39.BÖLÜM FRAGMANI

KADIN DİZİSİ 39.BÖLÜM ÖZETİ

Kadın dizisinde bu hafta Sarp’ın telefonuna gelen mesajı gördükten sonra Pırıl çok sinirlenmiştir. Soluğu Enver ve Hatice’nin yanında alan Pırıl’ın Şirin hakkında söyleyecekleri herkesi şaşırtacaktır. Enver, Şirin’i bir daha evde görmek istemediğini söyler. Çünkü Şirin ailesini her defasında daha büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Şirin ise Bahar’a verdiği ilikten sonra artık kimsenin ona ihtiyacı olmadığını düşünmektedir. Arif’in taşıdığı sırrın artık ona ağır gelmesine rağmen, bir de Yeliz’in üstüne gelmesi onu patlama noktasına getirmiştir. Çevresindeki insanların onu fırsatçı olarak görmesinden de aşırı rahatsız olmuştur. Oysaki Arif’in Bahar’a olan aşkı Bahar’ın iyiliği için her şeyi yapabilecek kadar güçlüdür.

KADIN 39.BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 38. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'a ilik vermeyi kabul eden Şirin'in Sarp'ı nasıl ikna ettiği merak konusu oldu. Sarp ise iliği vermeyi kabul etmesine rağmen Bahar'ı huzursuz etmek için elinden geleni yapar. Sarp'ın kardeşiyle biri ilişkileri olduğunu bilme düşüncesi bile Bahar'ın mahvolmasına sebep olurken, Şirin ise bir adım daha ileriye gider. Bahar'dan Sarp'ın yaşadığını gizlemek ise Arif'i içten içe rahatsız etmeye başlar.

Arif hastane odasında Bahar'a evlenme teklif ediyor ve elindeki annesinin yüzüğü uzatıyor. Bahar gözyaşları içinde Arif'e bakıyor. Sonra yüzüğü alıp parmağına takıyor. Ve Arif'e bakıp ‘ölmez sağ kalırsam' diyor. Sarp ise Bahar ile ilgili her şeyi öğreniyor. O geceyi Enver'in evinde geçiriyor.

Bahar fenalaşıyor. Arif sevdiği kadının gözleri önünde nasıl mahvolduğunu yüreği yanarak izliyor. Acele ile anneanneleri ile hastaneye gelen Doruk ve Nisan babaları ile karşılaşıyor. Sarp evlatlarına gözyaşları içinde kavuşuyor. Doruk yaşadıklarının rüya olduğunu sanıyor. Sarp ‘bir daha hiç gitmeyeceğim' diyerek çocuklarına teskin ediyor.

HALA SARP'IN PEŞİNDELER

Nezir'in bir adamı Sarp'ı görüyor. Münir son anda yetişip adama para vererek onu susturuyor. Münir, Sarp'ı biran önce oradan çıkarmak istiyor. Sarp inatla Bahar'ı göreceğini söylüyor. Ama Sarp gitmek zorunda. Nisan'ın ‘baba gitme' yakarışlarına rağmen gidiyor. Doruk yaşadıklarının rüya olduğunu düşünüyor. Sarp kapıda Münir'i Pırıl'a gönderiyor ve bir kaç güne geleceğini söylüyor. Arabaya binip oradan gidiyor. Münir hemen Suat'ı arayıp olanları anlatıyor.

NİSAN ANNESİNİ GÖRÜYOR

Nisan annesinin yanına gidiyor. Annesinin kolundaki izleri gören Nisan korku içinde. Bahar kızını sakinleştiriyor ve bir annenin en iyi ilacının çocuklarının kokusu olduğunu söylüyor.

SARP BAHAR'I GÖRMEKTE KARARLI

Enver eve geldiğinde Sarp'ın orada olduğu ortaya çıkıyor. Çiğdem mutfakta Sarp ile karşılaşıp Enver'in yanına gidiyor. Enver orada ne işi olduğunu soruyor. Sarp Bahar'ı görene kadar gidecek yeri olmadığını söylüyor. Enver çocukların yaşadığı travmadan dolayı Sarp'ı azarlıyor. Enver, Sarp'a Bahar'ın Şirin'i bekleyecek kadar günü kalmadığını söylüyor. Her geçen dakika Bahar'ın ölüme bir adım daha yaklaştığını öğrenen Sarp ‘Bahar ölmeyecek' diyor ve oradan gidiyor.

ŞİRİN HASTANEYE GİDİYOR

Sarp Şirin'i buluyor. Suat'ın evinde onu Bahar'a götürmek için ikna etmeye çalışıyor. Ama Şirin'in ikna olmaya niyeti yok. Pırıl ve Suat'ı odadan çıkararak Sarp'la pazarlık yapacağını söylüyor.Şirin, Sarp’a onunla olursa ablasını kurtaracağını söylüyor. Sarp’ın bu teklifi kabul etmekten başka çaresi yok. Şirin’i hastaneye götürüyor. Bahar kardeşini görünce gözyaşları içinde ayağa kalkmayta çalışıp ona sarılıyor

KADIN DİZİSİ KONUSU

“KADIN” eşini kaybetmiş iki çocuklu genç bir kadının, Bahar'ın ayakta kalma mücadelesidir. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybetmiş ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp'la tanışmıştır. Birlikte geçirdikleri mutlu yılların ardından kocasını da kaybettiğinde Bahar'ı hayata bağlayan iki şey kalmıştır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

Verdiği zorlu hayat mücadelesinde en büyük dayanağı ölmüş kocası Sarp'la yaşamış olduğu büyük aşktır. Onunla dertleşir, hayatın her anında onunla yaşadığı günleri tekrar hatırlar. Bu hatıralar onun geçmişiyle bugünü arasında bir köprüdür. Ancak aynı zamanda geleceğe doğru kurulacak bir köprünün önünde de bir engel teşkil ederler çünkü Bahar'ın kalbinde yeni bir aşka ve ilişkiye yer yoktur. Bu genç ve güzel kadın çocukları için kendi hayatından ve kadınlığından vazgeçmiştir. Hem de seve seve…

Yirmi yıl aradan sonra annesi Hatice tekrar hayatına girdiğinde, Bahar geçmişiyle hesaplaşır ve eski günlerin çok da sandığı gibi olmadığını öğrenir. Annesiyle tekrar yakınlaşmak istediğinde karşısına büyük bir engel çıkar; kardeşi Şirin. Bu sorunlu genç kız annesinin ablasıyla tekrar yakınlaşmasını engellemek için elinden geleni ardına koymaz. Hatice ise Şirin'in ruh sağlığını koruyabilmek için kendisine aslında çok ihtiyaç duyan Bahar'a ve onun iki küçük çocuğuna sırtını döner. Hem de kocası Enver'in tüm yalvarışlarına karşı.

KADIN'da Bahar'ın hikayesi ön planda anlatılırken, başka kadınların hayatlanı da izleriz. Bir çocuğunu terkederek kendine yeni bir hayat kurmayı seçmiş Hatice'nin iki kızı arasındaki çaresizliği, ayakta kalmak için daima bir erkeğin varlığına ihtiyaç duyan Yeliz, anneliğin kendisine uygun olmadığına karar verip oğluna sırtını dönen ve kendini kariyerine adamak isteyen Jale, güzelliğinin kurbanı heyecan bağımlısı Jülide ve daha niceleri… Birbirine bazen destek olan, bazen de birbirlerinin kuyusunu kazan tüm bu kadınların hikayeleri, aşkları, hırsları ve insanlık halleri…

KADIN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

Doğum: 01 Nisan 1986 (31), İstanbul Eğitim : İlkokul ve ortaokulu İstanbulda okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde okudu. Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı. Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynamıştır. Şirin yüzü ve sempatik oyunculuğu ile iyi iş çıkaran genç oyuncu Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada’yı canlandırmaktaydı. Bu dizide sadece beş bölüm oynadı.

Show Tv’de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun’da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü. Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli’nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır.

Ayrıca 2010 ‘da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından Kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen “Dilruba” karakterini canlandırmaktaydı. Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer’i canlandırdı. ATV’de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul’da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı. Kayıp filminde de rol almıştır.

CANER CİNDORUK

Doğum: 02 Nisan 1980 (37), Adana Eğitim: Çukurova Üniversitesi konservatuar tiyatro bölümü mezunu. Öykü yazarı bir babaya, ev hanımı bir anneye ve oyunculuğu seçmiş 2 kardeşe sahip. İstanbul’a 1 yıl önce gelmiş ve aileside İstanbul’a yeni taşınmıştır. Daha önceden Yaprak Dökümü, Hanımın Çiftliği, Firar, Aramızda Kalsın, İstanbul Sokakları ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi televizyonun önemli dizilerinde rol almıştır.

BENNU YILDIRIMLAR

Doğum: 22 Kasım 1969 (48) Eğitim: 1990 yılı Haziran ayında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1990-1991 yıllarında İngiltere Londra Westminster Adult Education Institute’te drama üzerine kurs gördü.