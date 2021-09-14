Kalp Yarası 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabı, dizinin son bölümünü izleyenler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası, 11. bölümüyle Pazartesi akşamı Atv'de izleyenleriyle buluştu. Finalde polislerin Ayşe'yi cinayetten gözaltına alması dizinin son bölümüne damga vurdu. Peki Kalp Yarası 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 12. yeni bölümde neler olacak?

Kalp Yarası'nın 11. son bölümünde Baha'nın ortaya çıkıp "Ayşe benim eski nişanlım" demesiyle Ferit'in dünyası başına yıkılır. Hande'nin babasının Baha'yı kaçırıp Ayşe'yi suçlaması sonrası polisler konağa geldi. Ayşe'nin gözaltına alınmasından sonra Kalp Yarası 12. yeni bölümde neler olacağı izleyenler tarafından merak edildi. Peki Kalp Yarası 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

KALP YARASI 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kalp Yarası 11. bölümüyle Pazartesi akşamı Atv'de ekrana geldi. Ayşe ve Ferit'in hayatını tümüyle değiştirecek olan Baha'nın vurulma sahnesi ise gözleri dizinin yeni bölüm fragmanına çevirdi.

Kalp Yarası 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

AYŞE, CİNAYETTEN SUÇLANIYOR!

Baha'nın öldürülmesi sonrası Ayşe, cinayetle suçlanmıştır. Polisler eve Ayşe'yi sormaya geldiğinde ise Ferit, yaşadığı şokla birlikte onun evde olmadığını söyler.

Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

Kalp Yarası 11 bölüm full izle Youtube!

Ferit ve Ayşe gerçekten karı koca olmanın keyfini yaşarken, Baha'nın ortaya çıkıp "Ayşe benim eski nişanlım" demesiyle her şey alt üst olur.

Ayşe'nin kendisine yalan söylediğini anlamasıyla hayal kırıklığına uğrayan Ferit, bir karar aşamasındadır.

Ayşe ise her şeyden habersiz, aşkın büyüsüne kapılmış haldedir. Ancak Ferit'in verdiği karar onun da hayatını alt üst edecektir.

Ayşe'nin de kendisine yalan söyleyip aldattığını düşünen Ferit'in 'Ben artık bu enkazdan nasıl çıkacağım, yüreğim yanıyor' sözleri izleyenleri duygulandırdı.

Hande, Ayşe'den kurtulmuş olmanın sevincini yaşamaktadır. Ancak Baha tehlikesi henüz ortadan kalkmamıştır. Bu durumun farkında olan ve iyice köşeye sıkışan Hüseyin bir karar alır. Bu karar Ayşe ve Ferit'in hayatını tümüyle değiştirecektir.

ATV 'nin yeni dizisi Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.