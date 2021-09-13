13 Eylül 2021 Pazartesi 20:50 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 20:50

Kalp Yarası 11. bölüm, izleyenlere hüzünlü anlar yaşattı. Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 11. bölüme Ferit ve Ayşe gerçekten karı koca olmanın keyfini yaşarken, Baha'nın ortaya çıkıp "Ayşe benim eski nişanlım" demesiyle her şey alt üst olur. Ferit, Ayşe'nin yalan söylediğine inanarak yıkılır. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası 11. bölümü izlemek isteyenler için yeni bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Kalp Yarası 11. bölüm full izle Youtube!

KALP YARASI 11. BÖLÜM İZLE ATV!

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 11. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

ATV 'nin yeni dizisi Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kalp Yarası 13 Eylül 2021 Pazartesi akşamı ekrana geldi.

Başrollerinde Gökhan Alkan (Ferit), Merve Çağıran (Hande Velioğlu) ve Yağmur Tanrısevsin'in (Ayşe) yer aldığı Kalp Yarası 11. bölümde Ferit ve Ayşe gerçekten karı koca olmanın keyfini yaşarken, Baha'nın ortaya çıkıp "Ayşe benim eski nişanlım" demesiyle her şey alt üst olur.

Ayşe'nin kendisine yalan söylediğini anlamasıyla hayal kırıklığına uğrayan Ferit, bir karar aşamasındadır.

Ayşe ise her şeyden habersiz, aşkın büyüsüne kapılmış haldedir. Ancak Ferit'in verdiği karar onun da hayatını alt üst edecektir.

Kalp Yarası 11. bölümde Hande, Ayşe'den kurtulmuş olmanın sevincini yaşamaktadır. Ancak Baha tehlikesi henüz ortadan kalkmamıştır. Bu durumun farkında olan ve iyice köşeye sıkışan Hüseyin bir karar alır. Bu karar Ayşe ve Ferit'in hayatını tümüyle değiştirecektir.

Azade hanım, oğlu Ferit'in Ayşe'ye bu kadar üzülüp dert yanmasından dolayı "Sen bu kıza aşık oldun mu?" diye sorar.

Hande'nin babası Hüseyin Varoğlu, Baha'yı kaçırarak 'Beni Ayşe kaçırttı, her şeyi o planladı diyeceksin!' şeklinde tehdit eder.

Adnan'ın yaşadığı sağlık problemi ise konakta ve şirketteki tüm dengeleri değiştirir. Geçmişin sırlarıyla birlikte Sancakzadelerin hiç bilmedikleri bir düşman kendini gösterir.

KALP YARASI KONUSU

Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.

Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.

Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.