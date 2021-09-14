14 Eylül 2021 Salı 23:50 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 23:50

Baht Oyunu, 13. bölümüyle izleyenlere hem komik hem de duygusal anlar yaşattı. Kanal D'nin izlenme rekoru kıran dizisi Baht Oyunu'nun başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel paylaşıyor. Baht Oyunu 13. bölümde Ada ve Bora'nın gözü aşktan başka bir şey görmezken bir anda gelen davetsiz misafir, olayları içinden çıkılmaz bir hale sokar. Baht Oyunu 13. bölüm izleme sayfasına haberimizdeki Youtube linkinden ulaşabilirsiniz. Kanal D, Youtube Baht Oyunu 13. bölüm full izle!

BAHT OYUNU 13. BÖLÜM İZLE KANAL D

Baht Oyunu 13. bölümde Ada'nın başına bir dizi şanssızlıklar gelir. Ada, kötü bahtından dolayı yaşadığını sandığı bu olaylardan kurtulmaya çalışırken bir yandan da aşkın büyüsüne kapılmıştır.

BAHT OYUNU 13. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Baht Oyunu dizisinin başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel paylaşırken Yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstleniyor. Baht oyunu, her Salı Kanal D'de.

BAHT OYUNU 14. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizi Baht Oyunu 13. bölümüyle izleyenlere duygusal ve komik anlar yaşattı. Yayınlanan son bölümün ardından 14. bölüm fragmanı da yayınlandı.

BAHT OYUNU 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizi Baht Oyunu 13. bölümde Bora, ofisteki tüm çalışanlara Ada'nın sevgilisi olduğunu duyuruyor...

Kanal D ekranlarının romantik komedi dizisi Baht Oyunu 13. bölümde Ada dört bir koldan tehlike altındadır... Ada ve Bora'nın aşkı, ev ahalisinin öğrenmesiyle zorlu bir sürece giriyor.

Baht Oyunu 13. Bölümde Ada ve Bora'nın aşkları öğrenilince olayların karışması kaçınılmaz oluyor.

Tuğçe, Rüzgar ve Ada'nın gerçek kimliklerini araştırıyor. Evdekiler ise Bora'nın Ada'ya aşık olduğunu öğrenip, bu duruma engel olmaya çalışıyor.

Bora, Ada'nın ayrılık nedenine ikna olmaz ve işin aslını öğrenmeye çalışır.

Bora, Ada'nın ayrılık nedenine ikna olmaz ve işin aslını öğrenmeye çalışır. Ada gerçeği söyleyemediği için ailesindeki kadınların kötü bahtını öne sürer. Böylece Bora'yı kendinden uzak tutacağını düşünür ama Bora ne bu baht oyununa inanır ne de Ada'dan vazgeçer.

Bora, Ada'nın batıl inancını kırmaya çalışırken şirketin ortasında ilişkilerini herkese ilan eder.

Ada ve Bora'nın ilişkisi hem şirkette hem evde bomba etkisi yaratır. Tuğçe ve teyzesi Nergis tarafından sıkıştırılan Ada, duygularına karşı koyup Bora'yı inandırmak için çeşitli yollara başvurur. Ancak bu baht oyunu hiç beklenmedik sonuçlar yaratacaktır.

Baht Oyunu dizisinin başrollerinde; Aytaç Şaşmaz (Bora), Cemre Baysel (Ada), İdris Nebi Taşkan (Rüzgar), Aslı Sümen (Tuğçe), Hande Subaşı (Nergis), Funda İlhan (Belma), Tuğba Çom Makar (Yasemin), Anıl Çelik (Ali), Ozan Dağgez (Evren), İrem Yüksel (Selin), Emrah Ben (Aslan), Suğdem Gözalır (Pırıl), Azra Aksu (Elif) ve Altan Erkekli (Zafer) karakteriyle izleyenlere başarılı bir oyunculuk sergiliyor.

Kanal D'nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizisi "Baht Oyunu" her Salı Kanal D'de!