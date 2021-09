15 Eylül 2021 Çarşamba 11:43 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 11:43

Evlilik Hakkında Her Şey FOX'ta başlıyor. The Split dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek "Evlilik Hakkında Her Şey"in oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk yer alıyor. Tanıtımlarıyla büyük ilgi toplayan dizi, evlilik ve boşanmaların iç yüzünü konu alıyor. Peki Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ne zaman başlıyor? Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları ve konusu

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun yazdığı "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisi Eylül'ün 21'inde Salı günü 20.00'de FOX TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI

BBC yapımı, "The Split" dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek "Evlilik Hakkında Her Şey"in oyuncu kadrosunda; Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıklarının işleneceği ve bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla "Evlilik Hakkında Her Şey"; aile, aşk ve sadakat kavramlarını ön plana çıkarırken boşanmanın kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyen hikayeleriyle 21 Eylül'de ekrana gelecek.

"EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY"İN FRAGMANLARI

Evlilik ve ilişkilerin kirli düzenini ortaya çıkaracak olan "Evlilik Hakkında Her Şey"in posterinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk boy gösteriyor.













Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi "Evlilik Hakkında Her Şey"in afişi yayınlandı. "Evlilik Hakkında Her Şey" ilk bölümü ile 21 Eylül Salı saat 20.00'de FOX ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran "Evlilik Hakkında Her Şey"in çekimleri İstanbul'da yapılıyor.