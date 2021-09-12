12 Eylül 2021 Pazar 12:30 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 12:30

Şarkıcı Dilber Ay'ın hayatını konu alan filmin fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Büşra Pekin, Zeliha Kendirci ve Nursel Köse'nin yer aldığı Dilber Ay filminin yönetmen koltuğunda Ketche oturuyor. Filmde Dilber Ay rolünü Büşra Pekin canlandırıyor. Peki Dilber Ay filmi ne zaman vizyona girecek? İşte, film hakkında detaylı bilgiler

DİLBER AY FİLMİNİN FRAGMANI YAYINLANDI





DİLBER AY FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Dilber Ay'ın filminin Adana'dan sonra Sakarya ve İstanbul'da devam eden çekimleri tamamlandı. Dilber Ay'ın filmi Ekim ayının 22'sinde vizyona girecek.

DİLBER AY FİLMİNİN OYUNCULARI

'Küçük Dev Kadın Dilber Ay'ın kadrosunda; Büşra Pekin, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu, Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Doğukan Güngör, Selen Uçer ve Deniz Erdoğan oynuyor.

Filmde, Dilber Ay'ın çocukluğunu O Ses Türkiye yarışmasında yarışan Zeliha Kendirci canlandırırken oyuncu kadrosunda Nursel Köse ve Tuncer Salman gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Acılarla dolu bir hayat hikayesi olan ünlü Türk halk müziği sanatçısı Dilber Ay'ın filmlere konu olacak türden olan hayat hikayesini anlatan Dilber Ay filminin senaryosunu Aytaç Medya üstleniyor.

Senaryosunu Kamuran Süner ile Nalan Merter Savaş'ın yazdığı Dilber Ay filminin müzik direktörlüğünü İskender Paydaş yapıyor. Görüntü yönetmenliğini İngiliz Jean Paul Seres'in yapacağı filmin ve yönetmen koltuğunda Ketche adıyla bilinen Hakan Kırkavaç oturuyor.

DİLBER AY NE ZAMAN ÖLDÜ?

2019 yılında, 63 yaşındayken yaşamını yitiren Dilber Ay'ın kalp krizi geçirdiği yazılmış, ardından eşi İbrahim Karakaş sanatçının ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin bu olduğunu açıklamıştı.