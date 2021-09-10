10 Eylül 2021 Cuma 15:02 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 15:02

Teşkilat yeni sezonuyla başlıyor... TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Teşkilat'ın yeni sezonunda kadroya dahil olan usta oyuncular Gürkan Uygun ve Hakan Boyav da yer alacak. Yeni oyuncuların da katılmasıyla birlikte daha da güçlenen kadrosuyla ekranlarda yer alacak olan Teşkilat'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Teşkilat yeni sezon tarihi de belli oldu. İşte yeni bölümden ilk fragman...

TEŞKİLAT YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI





Yeni sezon fragmanları ile nefes kesen ve beklentiyi zirveye taşıyan Teşkilat dizisinde yer alacak olan Gürkan Uygun, diziye yeni bir soluk katacak.

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının öyküsü 'Teşkilat' 26 Eylül Pazar günü yeni sezonuyla TRT 1'de.

'Teşkilat', kadroya katılan usta oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi, görsel efektleri ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile pazar günleri yine zirvenin sahibi olacak.

TEŞKİLAT YENİ SEZON OYUNCULARI

Çağlar Ertuğrul

Deniz Baysal Yurtçu

Mesut Akusta

Ezgi Eyüboğlu

Gürkan Uygun

Ezgi Şenler

Mehmet Usta

Tuncer Salman

Nihat Altınkaya

Hakan Boyav

Serdar Yeğin

Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getiriyor.