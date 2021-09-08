8 Eylül 2021 Çarşamba 11:41 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 11:41

Alparslan: Büyük Selçuklu fragmanı yayınlandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dizi, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olacak. Alparslan'ın oğlu Melikşah Sultanın hayatını anlatan Uyanış Büyük Selçuklu'da geçmişe yolculuk yapılarak, Alparslan'ın Anadolu'ya girişi konu alınacak. Peki Alparslan dizisi ne zaman başlayacak? İşte Alparslan: Büyük Selçuklu fragmanı ve Alparslan dizisinin yayın tarihi

ALPARSLAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk sezonuyla beğeni toplayan ve izlenme rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olarak çekilecek olan Büyük Selçuklu: Alparslan dizisinin yayın tarihi belli oldu. Ekim ayının 4'ünde başlayacak olan Alparslan dizisinden ilk fragman da yayınlandı.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU FRAGMANI YAYINLANDI





TRT 1 ekranlarında yayınlanan; Diriliş Ertuğrul, 'Payitaht Abdülhamid', 'Bir Zamanlar Kıbrıs', 'Uyanış Büyük Selçuklu gibi tarihi dizilerin ardından reyting rekorları kıracak olan yeni bir tarihi dizi daha başlıyor.

Geçtiğimiz sezon 'Melikşah' dönemini konu edinen ve ilgiyle takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonda hikayeyi geçmişe doğru sarıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonda "Malazgirt Fatihi" olarak adlandırılan Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alparslan'ın hayatını konu ediniyor.

ALPARSLAN DİZİSİNİN OYUNCULARI

Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı, yapımını Akli Film'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Alparslan'ı Barış Arduç canlandıracak.

Yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan Alparslan dizisi için kesinleşen isimler arasında Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür yer alıyor.

Barış Arduç'un partneri kimsesiz Akça Hatun rolüne Fahriye Evcen hayat veriyor. Diziye yeni katılan Yurdaer Okur'un rolü ise henüz bilinmiyor.

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