13 Eylül 2021 Pazartesi 16:08 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 16:08

Alparslan dizisi oyuncu kadrosu şekillendi. Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı, yapımını Akli Film'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Alparslan'ı Barış Arduç canlandıracak. Dizide Barış Arduç'un yanı sıra çok başarılı oyuncular da yer alacak. Peki Alparslan dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte dizide rol alacak isimler...

ALPARSLAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı Alparslan dizisinde birbirinden başarılı oyuncular yer alacak.

Alparslan dizisi için kesinleşen isimler arasında Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür yer alıyor.

Eski kadrodan Mehmet Özgür ile Mim Kemal Öke'nin yer alacağı kadroda Gizem Karaca, Barış Ağcı, Erdinç Gülener, Esila Umut, Korel Cezayirli gibi ünlü isimler yer alıyor.

Barış Arduç'un partneri kimsesiz Akça Hatun rolüne Fahriye Evcen hayat veriyor. Diziye yeni katılan Yurdaer Okur'un rolü ise henüz bilinmiyor.

Usta oyuncu Toprak Sergen, uzun bir aradan sonra 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor. Başarılı oyuncu dizide Bizans komutanı 'Kekavmenos'a hayat verecek.

'Uyanış Büyük Selçuklu dizisi', yeni sezonda "Malazgirt Fatihi" olarak adlandırılan Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alparslan'ın hayatını konu ediniyor.

ALPARSLAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz sezon 'Melikşah Sultan' dönemini anlatan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonda hikayeyi geçmişe doğru saracak. Melikşah'ın babası Alparslan'ın hükümdarlığını ve Türklerin Anadolu'ya girişini ekrana yansıtacak olan dizi Ekim ayının 4'ünde TRT1'de yayınlanacak.

'Selçuklu'nun keskin kılıcı, Anadolu'yu ilelebet Türk'e yurt yapan Çağrı Bey oğlu Muhammed Alparslan...'

Sultan Alparslan'ın kahramanlık öyküsünü izleyiciyle buluşturacak 'Alparslan: Büyük Selçuklu' yakında TRT 1'de!