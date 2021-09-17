17 Eylül 2021 Cuma 14:49 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 14:49

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 2. fragmanı yayınlandı. Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un yer aldığı tanıtımda geçen "Ne aradığını bilmeyen, bulduğunda tanıyamaz, Kurdun izi, at sırtında cihana hükmeden atalarının izidir. Bu Hak aşığı Türklerin efsanesidir" sözü damga vurdu. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? İşte Alparslan Büyük Selçuklu 2. fragmanı ve yayın tarihi ile ilgili son gelişmeler.

Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni sezonu olacak "Alparslan" dizisi için heyecanlı bekleyiş deam ediyor. Dizinin 2. tanıtımı büyük bir heyecanla izlendi. İşte Alparslan dizisinin 2. fragmanı

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 2. FRAGMANI YAYINLANDI





Alparslan'ın oğlu Melikşah Sultanın hayatını anlatan Uyanış Büyük Selçuklu'da geçmişe yolculuk yapılarak, Alparslan'ın Anadolu'ya girişi konu alınacak.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1'de yayınlanacak "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinde önemli bir gelişme yaşandı. Yeni tanıtımı yayınlanan diziden yönetmen M. Çağatay Tosun ayrıldı. Yönetmenin ayrılmasının ardından çekimlere ara verildi. "Yakında" TRT1'de yayınlanacak olan Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLERDİR?

Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı, yapımını Akli Film'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Alparslan'ı Barış Arduç canlandıracak.

Yeni sezonda ekrana gelecek olan Alparslan dizisinde Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür yer alıyor.

Barış Arduç'un partneri kimsesiz Akça Hatun rolüne Fahriye Evcen hayat veriyor.

Dizide ayrıca; Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Sarp Levendoğlu, Gizem Karaca ve Korel Cezayirli gibi birçok başarılı isim rol alıyor.

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