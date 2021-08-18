18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:52 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:52

TRT 1 ekranlarında geçen sezon fırtına gibi esen "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisi "Uyanış Büyük Selçuklu: Alparslan'ın Destanı" ile yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Fahriye Evcen, yeni sezonda 'Alparslan' adıyla ekrana gelecek olan Uyanış Büyük Selçuklu'nun kadrosuna dahil oldu. Uzun zaman sonra setlere dönen Fahriye Evcen, dizide Akça Hatun rolünü oynayacak. Peki Alaprslan dizisi ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarında geçen sezon fırtına gibi esen 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisi 'Uyanış Büyük Selçuklu: Alparslan'ın Destanı' ile yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor.

Geçen sezon 'Melikşah' dönemi ile ekranlara gelen dizi, farklı bir metot uygulayarak hikâyeyi geçmişe doğru sarıyor. Bambaşka bir kadro ile ekranlara gelecek olan dizinin başrollerinde Burak Arduç ile Fahriye Evcen yer alacak.

ALPARSLAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk sezonuyla beğeni toplayan ve izlenme rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olarak çekilecek olan Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan'ın kesin yayın tarihi 04.10.2021 olarak açıklandı.

Ekranlarda 3 sezon yayınlanması planlanan dizinin Rkim ayından itibaren her hafta pazartesi günü ekranlarda yayınlanması planlanıyor.





FAHRİYE EVCEN (AKÇA HATUN) KİMDİR?

Fahriye Evcen, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve 2 sezonda'Alparslan' adıyla ekrana gelecek olan tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun kadrosuna dahil oldu. Dizide Fahriye Evcen'in canlandıracağı rol şimdiden merak konusu oldu.

Tv100'ün haberine göre; Fahriye Evcen, dizide 1071 yılında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Güzel oyuncunun dizideki partneri ise Alparslan'ı canlandıracak olan Barış Arduç olacak.

Dizide kimsesi olmayan Akça Hatun'a Alp Arslan kol kanat geriyor. M. Çağatay Tosun'un yöneteceği dizinin yakında teaser çekimi yapılacak. Ay sonunda da sete çıkacak olan ekipte Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya, Gizem Karaca gibi ünlü isimler yer alıyor.

"MALAZGİRT FATİHİ" ALPARSLAN

Uyanış Büyük Selçuklu'nun devamı niteliğindeki Alparslan'ın çekimlerine başlanmasının ardından yayınlanan ilk fragmanla kısa süre içerisinde en çok merak edilen yapımlar arasında yerini aldı.

"Malazgirt Fatihi" olarak adlandırılan Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alparslan'ın hayatını konu alacak dizinin ekrana geleceği tarih belli oldu. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan dizisi ne zaman başlayacak?

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

1986 yılında dünyaya gelen Fahriye Evcen, anne tarafından Çerkes, baba tarafından ise Kavala göçmenidir. Solingen'de dünyaya gelen Evcen, çocukluk yıllarında Almanya'da ailesi ile birlikte zor zamanlar geçirdiğini belirtiyor.

Kendisi henüz 7 yaşındayken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başladığında Evcen'in ailesinin evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttuğu biliniyor. Fahriye Evcen, Türkiye'de tatilde olduğu bir dönemde Oya Erdoğan'ın programına seyirci olarak katılmış ve Erdoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırmıştı.

Almanya Düsseldorf Heinrich- Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitim aldığı sıralarda dizi teklifleri alan ve okulu dondurarak annesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, ilk olarak Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Necla karakteri ile dizi sektörüne adım attı. İlk sinema deneyimini ise 2008 yılında yayınlanan Cennet filmi ile yaşadı. Yine aynı yıl Aşk Tutulması filminde başrol oynadı.

Almanya'da üniversite eğitimini yarım bırakan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi tarih Bölümü'nden mezun olmuştur. TİMS Productios'ın yapımcılığını üstlendiği Çalıkuşu adlı dizide Feride karakterine hayat verdi.

Ünlü oyuncunun dizideki partneri ise Burak Özçivit oldu. Yine Burak Özçivit'le birlikte Aşk Sana Benzer adlı sinema filminde başrolü paylaştı. 2017 yılında yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'le hayatını birleştirdi.

Mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen- Burak Özçivit çiftinin 2 yaşında Karan isminde çocukları bulunuyor.

Fahriye Evcen'in Rol Aldığı Dizi ve Filmler;

Ölene Kadar (TV Dizisi)- Çalıkuşu (TV Dizisi)

Yaprak Dökümü (TV Dizisi)

Sonsuz Aşk (Sinema Filmi)

Aş Sana Benzer (Sinema Filmi)

Kurt Seyit ve Şura (TV Dizisi)- Evim Sensin (Sinema Filmi)

Yalancı Bahar (TV Dizisi)- Veda (TV Dizisi)

Cennet (Sinema Filmi) Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.- Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (Sinema Filmi)- Takiye Allah'ın Yolunda (Sinema Filmi)- Alvin ve Sincaplar (Türkçe Seslendirme- Sinema Filmi)- Hasret (TV Dizisi)- Asla Unutma (TV Dizisi)