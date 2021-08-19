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Dizi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri başladı!

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin başrol oyuncusu Hilal Altınbilek, yeni sezon çekimlerinin başladığı setten ilk kareyi takipçileri ile paylaştı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 15:16 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 15:16
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Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yeni sezon için ilk bölümün çekimlerine başladı.

Uzun yaz tatilini sonlandırarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon çekimlerine katılmak için Adana'ya geçen Hilal Altınbilek, setten ilk kareyi takipçileri ile paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizi setinden ilk fotoğrafları Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci yapmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek de uzun yaz tatilini noktalayarak Adana'ya geçti ve setten ilk paylaşımını yaptı.

Oyuncu, Bir çekimlerin başladığını Instagram hesabından yaptığı "Kavuştuk" yazdığı bu paylaşım ile duyurdu.

İşte o paylaşım...

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