12 Eylül 2021 Pazar 10:12 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 10:12

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Diziyi izleyenler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Dizide Hızır karakterine can veren Oktay Kaynarca, geçtiğimiz günlerde yeni sezon tarihiyle ilgili açıklamada bulunmuştu. Peki EDHO ne zaman başlıyor? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon tarihi

Atv'nin yeni sezon tanıtımında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularına da yer vermesiyle birlikte EDHO'nun yayın hayatına devam edeceği kesinleşmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için geri sayıma başladı. Başrollerinde önemli isimlerin yer aldığı dizide birçok oyuncu kadroda bu sezonda da olacak.

EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

EDHO'nun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak dizide Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Eylül sonunda çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Yeni sezon tarihi henüz belli olmasa da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Eylül'ün 21'inde başlaması bekleniyor.

EDHO SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.