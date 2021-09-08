8 Eylül 2021 Çarşamba 11:02 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 11:02

Masumlar Apartmanı yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda İnci'nin ölümünden sonra Safiye'nin hastalığının arttığı görülüyor. Han ise bir süre akıl hastanesinde kaldıktan sonra kendi dünyasında yaşayıp, eve dönmek istemiyor. Peki Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman? İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı...

MASUMLAR APARTMANI YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI





MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN





Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon tarihi izleyenleri tarafından merakla beklenirken, Farah Zeynep Abdullah'ın yerine kadroya yeni bir isim dahil oldu.

MASUMLAR APARTMANI YENİ SEZON NE ZAMAN?

TRT 1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı, yeni sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Haziran ayında sezon finali yapan dizi, 14 Eylül Salı akşamı yeniden izleyicisiyle buluşacak.

Masumlar Apartmanı dizisinin merakla beklenen 38. bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Sezon finali bölümünde trafik kazası geçirerek ölen İnci'nin yerine diziye dahil olan Melisa Şenolsun da fragmanda yer aldı. İnci'nin ölümünden sonra büyük bir yıkım yaşayan Han, ailesinden uzaklaşarak tatil yapıyor. Ablası Safiye'nin durumunun ilerlemesini bile umursamayan Han, burada Melisa Şenolsun'un canlandırdığı isimle tanışıyor.

MELİSA ŞENOLSUN KADRODA

Dizinin yapım şirketi geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir paylaşım yaparak Melisa Şenolsun'un kadroya dahil olduğu açıkladı. Yapım şirketinin kendisiyle ilgili paylaşımını kendi Instagram hesabından paylaşan oyuncu, takipçilerine de müjdeyi vermiş oldu. Yapım şirketinin Instagram hesabından yapılan paylaşımında "Ve Google aramaları sonunda sonuç verdi! Melisa Şenolsun Masumlar Apartmanı'na dahil oldu.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Han ve İnci'nin ayrılığıyla başladı. Han'ın Naci Hoca'ya yaptıklarını öğrenen İnci, Han'ı terk etti. Ancak Naci ve Safiye'nin anlattıklarından etkilenen İnci, Han'a geri dönmeye karar verdi.

O anlarda Han'da İnci'nin kaldığı otele gitmeye karar verdi. İnci ve Han otelde kavga ettiler. İnci kavga üzerine arabayla kaçtı ama sonra geri dönmeye karar verdi. Han ise İnci ile barışmak için yola çıkmıştı. O sırada ise İnci arabasıyla bir kamyona çarparak kaza yaptı. Bu kazayı gören Han, arabadan inerek kaza alanına gitti ve İnci'yi yerde yaralı halde buldu. Hamile olan İnci, Han'ın kollarında can verdi.

Alparslan: Büyük Selçuklu fragmanı yayınlandı! Alparslan dizisi ne zaman başlayacak?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayında!

Camdaki kız 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlıyor?