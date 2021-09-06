6 Eylül 2021 Pazartesi 10:15 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 10:15

Camdaki Kız, yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezonda da Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam edecek olan Camdaki kız 10. bölüm fragmanında Sedat ve Nalan mutlu olmak için adımlarını atmışlardır. Ancak Cana Sedat'ın peşini bırakmaz. Masum Nalan'ın başına bundan sonra neler gelecek? Evliliği nasıl olacak? İşte Camdaki kız 10. bölüm fragmanı ve yeni sezonda yaşanacaklar...

CAMDAKİ KIZ 10. BÖLÜM FRAGMANI (YENİ SEZON)

Camdaki Kızı Yeni Sezon Fragmanı yayınlandı! Camdaki Kızı sevenler, yeni sezonun yayın tarihinin belli olmasıylşa birlikte heyecanla yeni bölümü beklerken Camdaki kız 10. bölüm fragmanı yayınlandı.

Camdaki kız 10. bölümde Nalan, Koroğlu malikanesinde bambaşka bir hayatın içine giriyor!

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Camdaki Kız yeni sezonuyla Eylül'ün 9'unda Perşembe akşamı 20.00'de Kanal D'de başlıyor!

Nalan ile Sedat'ın masalsı düğünüyle sezona veda eden Camdaki Kız, yeni bölümlerinde de güçlü hikayesi ve benzersiz ekibi ile ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Camdaki Kız yeni sezonda Nalan'ın Koroğlu malikanesinde yeni bir hayata adım atmasıyla hayatındaki değişimler ekrana gelecek.

Sedat ve Nalan mutlu olmak için adımlarını atmışlardır. Ancak Cana Sedat'ın peşini bırakmaz. Masum Nalan'ın başına bundan sonra neler gelecek? Evliliği nasıl olacak?

Camdaki Kız yeni sezonuyla Perşembe 20.00'de Kanal D'de başlıyor!

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİM?

Burcu Biricik-Nalan

Feyyaz Şerifoğlu-Sedat

Devrim Yakut-Gülcihan

Hande Ataizi-Cana

Feri Baycu Güler-Döndü

Nur Sürer-Feride

Şerif Erol-Adil

Hamza Yazıcı-Tako

Merve Polat-Billur

Nihal Menzil-Hafize

Selma Ergeç-Selen

Tuğrul Tülek-Levent

Tamer Levent-Rafet