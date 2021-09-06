6 Eylül 2021 Pazartesi 12:05 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 12:05

Kırmızı Oda yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanın ardından dizinni takipçileri Kırmızı Oda yeni sezonun ne zaman başladığını merak etti. Eylül ayının gelmesiyle pek çok dizi, yeni sezon fragmanlarıyla birlikte yayın tarihlerini açıklamaya başladı. Peki Kırmızı Oda yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ve yeni sezonla ilgili detaylar...

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!





KIRMIZI ODA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinden "yeni sezon yakında başlıyor" başlığıyla bir fragman yayınlandı ancak Kırmızı Oda yeni sezon tarihi henüz duyurulmadı. Kanal yönetiminden ve yapımdan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Kırmızı Oda dizisinin Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

KIRMIZI ODA SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Kırmızı Oda'nın 42. Bölümünde; Mitra (Melisa Aslı Pamuk), otelin devir işlemlerinden sora babasının aşkıyla tanışmaya gelip karşısında kendisini bulan Zafer'in yaşadığı şoku Doktor Hanım'a anlatır.

Zafer (Yiğit Özşener) eşi Nihal'e aşık olduğunu sevinç içinde Doktor Hanım'la paylaşırken, diğer yandan da babasının Mitra ile ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra hayata karşı bakış açısının nasıl değiştiğini açıklar.

Zafer'le yeniden başlamanın heyecanını yaşayan Nihal (Esra Ronabar), hayatındaki değişimin doğurduğu güzel sonuçları Doktor Hanım'la paylaşarak ona teşekkür eder.

Sadi (Erkan Petekkaya), sıfırdan bir hayat kurmaya çalıştığını, Miço'ya çok duygulanacağı bir teklif götürdüğünü Doktor Hanım'la paylaşırken mutluluk gözyaşları döker. Sadi'nin eşi Azra (Denir Uğur) Doktor Hanım'la tanışmak için kızlarıyla birlikte kliniği ziyaret eder.

Sezon finalimnde ise Doktor Hanım'ın kapısını çalan sürpriz isim ise herkesi şaşırtmıştı. TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde yer alan Gülben karakteri, Kırmızı Oda'da konuk oyuncu olarak yer alacak.

Binnur Kaya'nın başrolünü oynadığı TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisi yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Diziye yeni sezonda birçok oyuncu birden dahil oldu.

Kırmızı Oda'nın yeni bölümlerinde Melisa Sözen, Pınar Deniz ve Burcu Biricik gibi iddialı konuk oyuncularıyla da adından söz ettiren Kırmızı Oda'ya son olarak, geçen sezon Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Serkay Tütüncü'yle başrolü paylaştığı Masumiyet dizisiyle dikkatleri üzerine çeken İlayda Alişan dahil olmuştu.

Diziye ayrıca Başak Daşman'ın da katıldığı öğrenildi. Daşman, İlayda Alişan'ın annesine hayat verecek.

Son olarak Nihal Yalçın, Ali İpin ve Başak Daşman da dizinin kadrosuna katılmıştı.

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