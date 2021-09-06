6 Eylül 2021 Pazartesi 23:45 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 23:45

Aşkın Tarifi dizisi 13. bölümüyle izleyenlerine veda etti. Kanal D ekranlarının yaz dizisi Aşkın Tarifi 13. bölümüyle final yaparak son kez ekrana geldi. Fırat, Taylan'ın hain planı yüzünden hem restorandan hem de Naz'dan sonsuza kadar ayrılmaya karar verecek. Naz bunun üzerine restoranı Şebnem'e devrederek bir daha dönmemek üzere Fransa'ya gitmeye karar verecektir. Naz ve Fırat mutlu sona ulaşabilecek mi? Aşkın Tarifi 13. son bölümde neler yaşandı? Aşkın Tarifi 13. bölümü izlemek için haberimizdeki Aşkın Tarifi final bölümü full izleme linkine tıklayın.

AŞKIN TARİFİ 13. BÖLÜM İZLE FULL (FİNAL BÖLÜMÜ)

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.

AŞKIN TARİFİ FİNAL BÖLÜMÜ İZLE (YOUTUBE)

Aşkın Tarifi final bölümünde Fırat ve Naz bambaşka şartlarda tanışsalardı neler olurdu? konusu işlendi.

Fırat, Taylan'ın hain planı yüzünden hem restorandan hem de Naz'dan sonsuza kadar ayrılmaya karar verecek. Naz bunun üzerine restoranı Şebnem'e devrederek bir daha dönmemek üzere Fransa'ya gitmeye karar verecektir.

Başlangıçtan bu yana Naz ile Fırat'ın aşkı, geçecekleri bu en büyük sınavı yenebilecek midir?

Peki aşk, diğer sevdalı çiftlerimize neler yaşatacaktır?

AŞKIN TARİFİ KONUSU

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?