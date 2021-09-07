7 Eylül 2021 Salı 09:25 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 09:25

6 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazartesi akşamı yayınlanan Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü, MasterChef Türkiye, Güldür Güldür Show, Kalp Yarası, Aşkın Tarifi, Yol Arkadaşım 2 ve Seksenler dizisi reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Günlük olarak yayınlanan programlar; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 6 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

6 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Kalp Yarası, ikinciliği Müge Anlı ile Tatlı sert, üçüncülüğü ise Masterchef aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - KALP YARASI

2 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

3 - MASTERCHEF TÜRKİYE

4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

5 - ESRA EROL'DA

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - MASTERCHEF TÜRKİYE

2 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

4 - KALP YARASI

5 - EYVAH EYVAH (T.S)

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