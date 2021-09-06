6 Eylül 2021 Pazartesi 20:32 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 20:32

Kalp Yarası 10. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'nin yeni dizisi Kap Yarası, Antakya'da iki ailenin bitmek bilmeyen çatışmasından sonra karşılarına Ferit ve Ayşe'nin tertemiz aşklarını konu alıyor. Kalp Yarası 10. bölümde Ferit'in Ayşe'ye söylediği "Sen başka bir adama aşık olmuşsun" sözü damga vurdu. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası, 10. bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Peki Kalp Yarası 10. bölümde neler yaşandı? İşte Kalp Yarası 10. bölüm full izle Youtube!

KALP YARASI 10. BÖLÜM İZLE ATV!

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 10. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Kalp Yarası 6 Eylül 2021 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

ATV 'nin yeni dizisi Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atv ekranlarının izlenme rekorları kıran yeni dizisi Kalp Yarası 10. bölümde Ferit ve Ayşe'nin oyunla başlayan evliliği adım adım gerçeğe dönmeye başlamışken, onları öpüşürken görüp deliye dönen Hande'nin durmaya hiç niyeti yoktur.

Ferit'in aklını karıştırmayı başaran Hande, her şeyi göze alarak bu büyük aşkı bitirmek için harekete geçer. Hande'nin bu tavrı Ayşe ve Ferit'in ilişkisine bambaşka bir boyut kazandırır.

Kalp Yarası 10. bölümde Adnan, Ferit'in hayatına kast edildiğinin farkındadır ve bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya kararlıdır. Adnan ve Bahtiyar'ın araştırmaları onları hiç beklemedikleri bir kişiye götürür.

Yaman, Hande'ye engel olabilmek için Betül'le evliliğini tehlikeye atarken, Ferit ve Ayşe, kendilerini Hande'nin hain planının tam ortasında bulurlar.

Diğer yandan Ferit'in 'Beni öldürmek isteyen kişi Cesur olabilir" demesi, Kalp Yarası 10. bölüme damga vurdu. Hande'nin de bu konuda bir şeyler bildiğine inanan Ferit, bu işi araştırmaya başlar. Ferit bu olayın sonunda, kendini hiç ummadığı bir yerde bulacaktır.

KALP YARASI ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer aldığı Kalp Yarası dizisinini önceki bölümünde Ferit ve Ayşe'nin kavgayla başlayan gecesi öpüşmeleriyle son bulmuş, Hande de bu anı uzaktan izlemiştir. Şimdiye dek oyun olduğunu düşündüğü bu evliliğin aşka dönüştüğünü anlayan Hande deliye döner.

Yaman, Hande defterini kapatmak için Betül'le bir yola girmiştir. Adnan ise Fırtına'ya ilaç enjekte edildiğini öğrendikten sonra birilerinin oğlunun canına kast ettiğini anlamıştır. Adnan'ın aklına tek bir isim gelir: Yaman... İki oğlu arasında sıkışıp kalan Adnan bir karar vermek zorundadır.

Leman, Sinan'ın Ebru'yla hala görüştüğünü ve aralarında duygusal bir ilişki olduğunu fark ederek harekete geçmesi gerektiğini anlar.

Ayşe ve Ferit yeni başlayan aşklarının heyecanı içindedir. İkili birbirinden bir an bile ayrı kalmaya dayanamazken, Hande her şeyi göze alarak son kozunu oynamaya hazırlanırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

KALP YARASI OYUNCULARI

Atv'de yayınlanan Kalp Yarası dizisinde; Gökhan Alkan (Ferit), Merve Çağıran (Hande Velioğlu), Yağmur Tanrısevsin (Ayşe), Toprak Can Adıgüzel (Yaman Öztürk), Kemal Burak Alper (Taha), Zehra Yılmaz (Betül), İnanç Konukçu (Sinan), Rıza Akın (Hüseyin), Nail Kırmızıgül (İhsan), Melih Çardak (Sadık), Yonca Şahinbaş (Vedia), Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Burçin Abdullah, Naz Sayıner ve Kemal Burak Alper rol alıyor.